Reita, baixista da banda japonesa The GazettE, morre aos 42 anos | A TARDE

O músico japonês, Reita, baixista da banda the GazettE, morreu aos 42 anos. A informação foi divulgada pela banda. A morte aconteceu na segunda-feira, 15. A causa não chegou a ser revelada.

O velório e o enterro foram realizados apenas para os familiares do artista.

"Gostaríamos de expressar nossa mais profunda gratidão a todos os fãs que apoiaram e o amaram e todos os parceiros que apoiaram e tomaram conta de Reita na carreira dele como baixista da GazettE", dizia o comunicado oficial. "Estamos muito confusos e tristes com a perda dele, mas nós acreditamos que a paixão dele pela banda nunca vai mudar e vai continuar a brilhar ainda mais forte", diz a nota da banda.

Movimento

A the Gazzette foi formada em 2022 e é uma das bandas mais populares do movimento visual key. Entre os sucessos do grupo estão Shiver, Red, Pledge e Remember the Urge.