Representantes do Hip-Hop fazem exigências durante Tribuna Popular

Os representates do movimento pediram melhorias - Foto: Foto: Divulgação

Integrantes da Rede Baiana de Hip-Hop ocuparam a Tribuna Popular da Câmara Municipal de Salvador nesta segunda-feira, 19. Durante a sessão ordinária, Elias Assis Rodrigues, conhecido como Gold CBX, pediu mais reconhecimento para o movimento cultural.

“O Hip-Hop é um movimento gigantesco, com cinco elementos, e demanda um olhar mais cuidadoso, porque envolve música, dança, artes e conhecimento. Precisamos desse reconhecimento, pois também fazemos segurança pública”, afirmou ele durante seu discurso, que foi compartilhado pelo vereador Silvio Humberto.

“O Hip-Hop vem desde as bases, faz parte da educação e faz parte da segurança pública. Porque nós estamos dentro das comunidades, nas bases escolares e se faz segurança pública desta maneira. É importante salientar que é um movimento totalmente voluntário”, completou.

Além dele, José Domingos Amorim, o Jotta D, também esteve presente na sessão, que foi aberta pelo vereador Claudio Tinoco (União) e conduzidos pelo presidente da Casa, o vereador Carlos Muniz (PSDB). Ele destacou que o Hip-Hop completa 52 anos em 2025.

Relevância do movimento

Procurado pelo portal A TARDE, Gold CBX destacou a relevância do movimento cultural e pontuou três projetos importantes que foram apresentados durante a conversa com os parlamentares.

São eles: a criação do Centro de Referência da Cultura Hip-Hop; a inserção do Hip-Hop nas escolas e a instituição do dia municipal do Hip-Hop, em celebração ao movimento que possui mais de 30 anos de atuação na capital baiana.

“A gente acha que esse trabalho de base tem que ser feito logo no comecinho porque a gente entende que quando você começa a trabalhar com as bases você termina ajudando toda uma cadeia dentro do nosso município. Por exemplo, a gente fazendo essas atividades nos colégios, a gente tira as crianças da rua de ter esse tempo ocioso e aplica uma atividade que elas gostam, que elas se identificam, que elas acham importante, e se elas têm uma atividade para fazer, elas não vão estar na rua”, destacou.

O artista ainda reforçou que o movimento atinge diversas esferas sociais e ajuda centenas de pessoas diariamente. “Uma coisa que a gente tenta salientar sempre em todas as esferas que nós estamos, sendo ela federal, estadual ou municipal, é que o hip-hop, se não for o maior, é um dos maiores movimentos culturais periféricos. Porque o hip-hop não é só o hip-hop. O hip-hop conta com cinco elementos, que é o DJ, o MC, o break, o grafite e o conhecimento”, destacou.

“[...] Então a gente consegue atingir uma gama maior de pessoas com atividades variadas dentro do processo. E muitas vezes dentro dessas esferas não se entende o tamanho que é o hip-hop. O hip hop não é só a pessoa cantando. O hip-hop são cinco elementos, então a gente aborda vários temas diferentes. Então por isso que a gente precisa dessa atenção real para o movimento hip-hop que salva vidas”, completou.

Apelo para os vereadores

Elias também confessou que espera que as solicitações sejam atendidas pelos vereadores que compõem a Câmara Municipal de Salvador. “E o que a gente salientou bastante lá, até na minha fala eu peço atenção para isso, é que as nossas pautas sejam ouvidas, sejam votadas e sejam aprovadas”, disse ele.

“Que tudo que está sendo levado pela frente parlamentar do hip-hop é uma cobrança da sociedade civil através dessa frente parlamentar para que seja implantada dentro do calendário municipal. E que todas as pautas que sejam levadas, elas sejam ouvidas e sejam aprovadas pela Câmara. Pedindo para eles fazerem isso, olharem com mais carinho para essas nossas solicitações”, concluiu.