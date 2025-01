Resgate e valorização: Ladeira da Preguiça recebe Batalha de Charangas

- Foto: Divulgação

A Ladeira da Preguiça foi o centro das atenções culturais nesta quinta-feira, 16, durante a Lavagem do Bonfim, com a Charangada – Batalha de Charangas. O evento teve início às 14h e contou com a disputa entre dois grupos de músicos de sopro e percussão: Unirsom e Bira. O grupo vencedor receberá um prêmio de R$ 1.000. Após a batalha, o samba toma conta do local com a banda Pegada Retrô, encerrando a festa.

Para Marcelo Teles, coordenador do Centro Cultural Que Ladeira É Essa e organizador da Charangada, o objetivo é revitalizar a tradição das charangas, que têm uma conexão profunda com as raízes culturais da Bahia.

Por muito tempo, a Ladeira da Preguiça foi palco de grandes blocos de Carnaval, como os Ritmistas do Samba, a primeira escola de samba da Bahia. A ideia é juntar músicos de sopro e percussão para disputar aqui e, até o final do ano, reunir mais de 200 músicos em batalhas Marcelo Teles

Nilma Santos, também coordenadora do Centro Cultural, reforçou o caráter histórico e o compromisso com o resgate cultural. “Tudo o que fazemos aqui é resgate. As charangas e fanfarras fazem parte da história da Bahia, mas acabaram ficando de lado com o surgimento das grandes bandas e cantores de axé. Nossa expectativa é manter essa movimentação todo mês, trazendo premiações e incentivando essa cultura”, destacou.

A conexão com o samba é um dos pontos altos do evento, como pontuou Gabriel Cerqueira, músico do Pegada Retrô e morador da Ladeira da Preguiça.

O samba baiano está em fase de decadência, e eventos como esse são uma celebração. Não é uma batalha no sentido de confronto, mas de resgate e valorização da musicalidade rica que temos aqui. É maravilhoso mostrar isso para as novas gerações Gabriel Cerqueira