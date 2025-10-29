Menu
FLIRCONTAS

Rio de Contas realiza primeiro festival literário e divulga atrações

Flircontas pretente unir literatura, cultura, memória e território, celebrando a ancestralidade e as identidades locais

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

29/10/2025 - 11:00 h
Evento acontece no mês da consciência negra e do aniversário de fundação do município
Evento acontece no mês da consciência negra e do aniversário de fundação do município

A primeira edição do Festival Literário de Rio de Contas (Flircontas ), no centro da Chapada Diamantina, distante 588 km de Salvador, será realizada de 27 a 29 de novembro, celebrando mais de 300 anos de história do município.

O Flircontas pretente unir literatura, cultura, memória e território, celebrando a ancestralidade e as identidades locais. O evento acontece no mês da consciência negra e do aniversário de fundação do município, que em 2025 completa 302 anos.

Durante os três dias de festival, o público poderá participar de mesas de conversa com autores renomados e locais, oficinas artísticas e pedagógicas, apresentações teatrais e musicais, contações de histórias, mostras de audiovisual, lançamentos e distribuição de livros, cortejos com escolas, e vivências culturais e educativas voltadas ao diálogo com a literatura, o meio ambiente e a diversidade cultural.

Com o tema central “Palavra ancestral: vozes e saberes dos povos tradicionais”, a primeira edição do festival propõe uma imersão nos saberes, nas lutas e nas expressões culturais de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais do Brasil, tendo como subtemas as mudanças climáticas, a educação antirracista, a cultura e o patrimônio do município.

O Flircontas também presta homenagem, em sua edição inaugural, a três figuras fundamentais para a história e a identidade do território da Chapada Diamantina: Maria Brandão dos Reis, Carmo Joaquim da Silva e Laurindo Regis.

Lideranças do município, Maria Brandão dos Reis foi uma personagem marcante nas lutas sociais, Carmo Joaquim da Silva é um militante quilombola reconhecido nacionalmente e Laurindo Regis tem destacada atuação pelos direitos dos povos originários.

Programação

Participarão do evento nomes como Ryane Leão, Jean Wyllys e Olodum, em uma programação que contará ainda com o Flircontinhas, espaço dedicado ao público infantil, o FlirRua, programa para as juventudes, e o FlirCine, evento para os amantes do audiovisual.

O evento é uma realização da Associação Resistência Negra e Quilombola, do Ponto de Cultura Oásis (Pontão Tecendo Redes) e da prefeitura municipal de Rio de Contas, com parceria do governo da Bahia, por meio da Fundação Pedro Calmon e do projeto Bahia Literária.

Conta ainda com o apoio das Secretarias Estaduais de Turismo, Educação e Cultura, do IPHAN, da PNAB e do Comitê de Cultura vinculado ao Ministério da Cultura.

Tags:

chapada diamantina Cultura Cultura afro-baiana Festival Literário Flircontas rio de contas

