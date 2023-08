Rissa Sato é consagrada Miss Nikkey Bahia 2023

A estudante de fisioterapia Rissa Sato venceu o consurso Miss Nikkey Bahia 2023, cuja cerimônia foi realizada na noite deste sábado, 26, encerrando a programação do festival da cultura japonesa Bon Odori, no Parque de Exposições de Salvador.

O Miss Nikkey tem como objetivo divulgar a beleza nipônica, preservar e promover a cultura japonesa e a integração das comunidades nikkeys de todo país. A cerimônia foi apresentada por Kendi Yamai e contou com um pocket show de Joe Hirata, um dos seis jurados da competição, que teve ao todo sete candidatas na disputa.

O concurso contou com apresentação inicial das candidatas, que em seguida realizaram um desfile com traje casual e outro com traje de gala.

Logo após receber o prêmio, Rissa conversou com o Portal A Tarde e afirmou que foi pega de surpresa com a vitória. "Estou sem palavras, na verdade. Vim sem muita pretensão de ganhar. Fui convidada para estar aqui, com tantas meninas lindas ao meu redor... Estou feliz. Daqui pra frente é treinar muito, estudar bastante para a gente estar trazendo o prêmio do Brasil para a Bahia novamente".

Ela considerou que a o concurso é importante para aproximar a comunidade nipônica, tanto em Salvador quanto em outras regiões do Brasil.

"Trazer esse concurso para a Bahia é algo que eu, como descendente, me sinto orgulhosa. Eu, como descendente, me sinto orgulhosa da gente poder se reunir e poder encontrar outras pessoas descendentes, pois a gente perde o contato de outras colônias japonesas. Mas estou muito feliz", disse.

Após vencer a fase Bahia, Rissa Sato vai a São Paulo representar a Bahia no concurso Miss Nikkey Brasil. O estado, inclusive, já teve duas representantes vitoriosas nesta fase. A campeã da fase nacional vai ao Japão para disputar o título universal.