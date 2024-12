Rowney Scott comemora 60 anos de vida e 20 como professor em concerto

Rowney Scott - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Com timbres que vão do melancólico ao vibrante, o saxofone traduz emoções – assim como a trajetória de Rowney Scott, que encontrou no instrumento sua forma de expressão. Nesta próxima sexta-feira (22), o artista comemora 60 anos de vida e 20 como professor de música em um concerto com a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Bahia (Osufba).

A apresentação será às 19h, na Reitoria da UFBA, com entrada gratuita.

Sob a regência do maestro José Maurício Brandão, professor associado de regência na UFBA, o concerto será uma celebração que combina emoção, história e música. O repertório narrará momentos marcantes da carreira e vida pessoal de Scott, refletindo sua trajetória. Entre os convidados, destacam-se nomes como Banda de Boca, Grupo Garagem, Rowney Scott Quarteto, Tito Bahiense e músicos da Orkestra Rumpilezz.

“É muito emocionante reunir esses artistas e grupos no concerto. Eles representam diferentes fases da minha carreira, e cada participação traz um significado único, seja pela conexão pessoal ou pelo impacto que tiveram na minha música", diz Scott.

A vida de Rowney Scott está profundamente ligada à UFBA, onde ele ingressou nos anos 1980 e foi o primeiro graduado em saxofone. A escolha da instituição como palco do concerto comemorativo reflete esta importância em sua carreira profissional. “É um lugar onde vivi momentos fundamentais da minha trajetória, então foi natural celebrar esse marco aqui”, explicou o artista.

Repertório que emociona

A parceria com o maestro José Maurício Brandão e o apoio da Osufba tornam a ocasião ainda mais significativa. Foi convivendo com grupos instrumentais, bandas sinfônicas e grupos de música de câmara que o artista percebeu o quanto a música era essencial em sua vida. “O concerto vai ser histórico, e não vejo a hora de compartilhar esse momento com o público”, comentou.

O repertório do concerto foi cuidadosamente elaborado para representar as diversas fases da trajetória de Rowney Scott, unindo composições marcantes e colaborações especiais. A noite se inicia com Noturna, de Marquinhos Carvalho, criada especialmente para o saxofonista. A peça, inspirada em referências musicais como Milton Nascimento, Clube da Esquina e Caetano Veloso, destaca a improvisação como elemento central, representando as conexões mais profundas de Rowney com a música e suas influências.

“Essa peça representa minha família, meus pais, irmãos, amigos e amores. É muito pessoal, um tributo às conexões que me sustentam”, diz o artista.

E por falar em família, o artista contou que a música Gudca Land, composta em homenagem à sua filha, Lana Scott, quando ela tinha apenas 8 anos, ocupa um lugar especial no coração dele. E para renovar os votos de cumplicidade, a composição será apresentada com uma nova orquestração, levando mais conexão entre o músico e sua família.

“É um momento dedicado aos meus filhos, e essa música sempre me emociona. Agora, com a nova orquestração, ela ganhou ainda mais significado", compartilhou, com a voz carregada de emoção.

Outra das peças escolhida é Endangered Species, de Wayne Shorter, que traz a influência do jazz em sua formação.

“Essa música simboliza a liberdade criativa que o jazz trouxe para minha vida e a conexão com os músicos que encontrei ao longo do caminho”, explica Rowney, que também usou o gênero como base para criar o Festival de Jazz do Capão.

O festival foi criado em 2010, na Chapada Diamantina, fruto de um sonho do artista em descentralizar a cultura e levar música de qualidade para o interior da Bahia, fortalecendo a comunidade local e respeitando a relação com a natureza.

O concerto também presta homenagens a grandes nomes da música baiana. Cumplicidade de Armário, de Carlinhos Brown, celebra uma parceria de longa data com a participação de Tito Bahiense.

Já Floresta Azul, de Letieres Leite, ganha um solo especial de Rowney, acompanhado por integrantes da Orkestra Rumpilezz. A noite se encerra em clima de celebração com Donatiando, de Ivan Huol, uma homenagem ao mestre João Donato, reunindo a Osufba, o Grupo Garagem e convidados em uma verdadeira festa musical, simbolizando a essência da música criativa e colaborativa que define a carreira de Rowney Scott.

“Espero que as pessoas venham assistir ao vivo. A energia de um concerto assim, com músicos populares e a orquestra, é algo único. Cada peça foi escolhida com muito carinho, e quero que o público sinta essa emoção”, convida o artista.

Músico e educador

Nascido e criado na Bahia, Rowney Scott começou sua jornada musical ainda jovem, em um ambiente familiar que valorizava a música como parte da vida cotidiana.

“Meus pais não eram músicos, mas fizeram questão de que os quatro filhos tivessem acesso à música. Foi um presente que mudou nossas vidas”, relembra o saxofonista.

Inspirado pelos discos de MPB que tocavam em casa, de artistas como Milton Nascimento, Chico Buarque, Gilberto Gil e Caetano Veloso, ele teve seu primeiro contato com a música brasileira ainda na infância, despertando uma paixão que o acompanharia para sempre.

O mestrado em Jazz Performance nos Estados Unidos, concluído entre 1988 e 1990, foi um divisor de águas em sua formação musical e pedagógica. Durante esse período, Rowney expandindo sua compreensão sobre harmonia e improvisação.

Ao retornar ao Brasil, ele contribuiu para a criação do Bacharelado em Música Popular da UFBA, integrando uma abordagem inovadora ao ensino musical. Mais tarde, tornou-se professor efetivo de saxofone na universidade, onde descobriu o prazer de ensinar música.

“Ser professor é algo que aprendi a amar com o tempo. A troca com os alunos me inspira, e espero que minha abordagem tenha motivado muitos deles a explorar a música com paixão e qualidade”, reflete Scott.

O concerto em comemoração aos seus 60 anos de vida e 20 de docência não é sua única celebração. Rowney se prepara para lançar, em janeiro, um songbook inédito com 12 músicas de Gerônimo Santana, incluindo transcrições completas para diversos instrumentos.

“Esse trabalho destaca a riqueza da nossa música e a importância de preservá-la. Espero que inspire tanto músicos quanto pesquisadores", conta o artista.

Pensando no futuro, Rowney conta que busca retribuir tudo o que a música lhe proporcionou até hoje, seja em sala de aula, nos palcos ou em projetos que mantenham viva a música brasileira.

“Quero ser lembrado não apenas como músico, mas como alguém que inspirou novas gerações a preservar e reinventar nossa música com criatividade e liberdade. Este concerto é uma forma de compartilhar essa gratidão com todos que fizeram parte da minha caminhada”, conclui.

Rowney Scott - 60 anos de idade e duas décadas de carreira acadêmica: Concerto com a Orquestra Sinfônica da UFBA (Osufba) e convidados / Sexta-feira, 19h / Reitoria da UFBA (Canela) / Entrada gratuita

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.