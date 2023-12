Ryan O'Neal, de 'Love Story', morre aos 82 anos | A TARDE

Morreu nesta sexta-feira, 8, o ator Ryan O'Neal, aos 82 anos. A notícia foi divulgada pelo filho do artista, Patrick, no Instagram.

A causa da morte não foi revelada, mas desde 2001, o artista enfrentava uma leucemia crônica. “Meu pai faleceu hoje pacificamente, ao lado de sua amorosa equipe", escreveu Patrick.

Em 1970, o ator foi protagonista do filme romântico "Love Story - Uma História de Amor". O longa rendeu a ele indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro. Ele também atuou em filmes como "Essa Pequena é uma Parada", "Lua de Papel", no qual contracena com a filha, Tatum O'Neal, e "No Mundo do Cinema".