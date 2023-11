Saiba como foi a VI Conferência Municipal de Cultura Salvador | A TARDE

Com o tema "Democracia e Direito à Cultura", encerrou na sexta-feira, 27, a VI Conferência Municipal de Cultura de Salvador. O evento promoveu a participação ativa da sociedade civil, artistas locais e demais interessados na formulação das políticas culturais do município.

Ao todo, 280 pessoas participaram ativamente do evento. O público pôde participar de grupos temáticos divididos em seis eixos. Na sequência, foi realizada a plenária, com o resultado das propostas debatidas nos Grupos de Trabalho (GTs) durante o dia. Durante os intervalos, aconteceram performances culturais e apresentações artísticas, para entreter os participantes, com artistas da cidade.

Cerimônia de Abertura

Na tarde de quinta-feira,26, a conferência teve uma cerimônia de abertura que ocorreu no Quarteirão das Artes, na Ladeira da Barroquinha, Centro de Salvador. O evento começou com um cortejo da banda de percussão Yaya Muxima, que desceu as escadarias do Teatro Gregório de Mattos (TGM) até o Espaço Cultural da Barroquinha.

Durante a cerimônia de abertura, representantes de órgãos municipais e federais da cultura deram as boas-vindas aos participantes.

A mesa de abertura contou com a presença do presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro; o titular da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), Pedro Tourinho; a presidenta do Conselho Municipal de Política Cultural (CPMC), Ìyá Márcia; e a gestora da Fundação Nacional das Artes (Funarte), Maria Marighella.

Promovendo o Diálogo e a Participação Social

Durante a conferência, os participantes discutiram a importância da cultura na promoção da democracia e na garantia dos direitos culturais de todos os cidadãos.

Além disso, foram elaboradas propostas apresentadas na plenária, onde foram eleitos 14 delegados/as municipais e 1 delegada estadual, que foi a presidenta do Conselho Municipal de Política Cultural de Salvador, Iyá Márcia de Ògún. O evento também contou com uma intervenção artística de “A Pombagem (O Museu é a Rua)”, que conduziu o público presente num cortejo pelo Quarteirão.

Para encerrar a VI Conferência Municipal de Cultura, a FGM trouxe a cantora Márcia Short para o Pátio Ìyá Nassô, no Espaço Cultural da Barroquinha. A conferência estadual e nacional estão previstas para os meses de dezembro e março, respectivamente.