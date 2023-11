Saiba motivo pelo qual atriz Elizangela não usava sobrenome artístico | A TARDE

A atriz Elizangela, de 68 anos, que morreu nesta sexta-feira, 3, por causa de um infarto, não usava seu sobrenome. A artista, que ficou conhecida por diversos trabalhos na TV, disse no quadro ‘Meu Vídeo é um Show’, do Programa Vídeo Show, em 2017, o motivo de adotar o nome artístico sem sobrenome.

No programa, apresentado na época pelos também atores Joaquim Lopes e Otaviano Costa, Elizângela contou que um profissional da televisão havia sugerido à sua mãe, dizendo que a atriz já possuía um nome longo.

"Quando eu comecei, eu usava o meu sobrenome, que é Vergueiro. Só que aí o Moacyr Deriquém, que era do departamento de elenco, chegou pra minha mãe e falou: 'Olha, o nome dela já é diferente e é um nome longo. Tira o Vergueiro e deixa só Elizangela. E aí ficou", explicou.

Falecimento

De acordo com a Prefeitura Municipal de Guapimirim, a artista deu entrada no Hospital Municipal José Rabello de Mello com uma PCR (parada cardiorrespiratória), após ter sido pronto atendida pelas equipes do SAMU.

Em duas oportunidades, no caminho até o hospital e dentro da unidade, ocorreram tentativas de reanimação, mas ambas sem sucesso. A gestão local lamentou o ocorrido e lembrou que já havia atendido a atriz recentemente