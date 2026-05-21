Salvador ganha mural gigante inspirado em música de Gilberto Gil

Salvador ganhou um novo mega-mural artístico na Barra, um dos cartões-postais mais conhecidos da capital baiana. A obra “De cor azul, bela visão”, inspirada em um trecho da canção Cores Vivas, de Gilberto Gil, ocupa a empena de 42 metros de altura do Edifício Porto Privilege e já desponta como um novo ponto turístico da região.

O mural leva a assinatura do artista visual TarcioV, conhecido por intervenções urbanas de grande escala em Salvador.

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Com 42 metros de altura e 14 de largura, a pintura se torna uma das maiores artes já realizadas na cidade e traduz, em escala monumental, referências ligadas ao cotidiano, à memória afetiva e à relação histórica da capital com o mar.

“Esta obra propõe uma leitura sensível de Salvador, trazendo referências ao modernismo brasileiro e valorizando o humano, o cotidiano e a memória afetiva da cidade" afirma o artista.

"Os murais contam histórias, e pra esse trabalho eu trouxe um recorte do Porto da Barra, falando da essência do bairro e da realidade do que é Salvador, que não é tão mítica mas que é real: os pescadores passam aqui, as baianas de acarajé, os trabalhadores. Trago também um recorte da balaustrada da Barra, um ponto de repouso e admiração”, completa.



A intervenção foi realizada em parceria entre a Universidade Salvador (Unifacs), integrante do Ecossistema Ânima, e o Projeto MURAL – Movimento Urbano de Arte Livre, com apoio da Carozzo Desenvolvimento Imobiliário.



A proposta reforça a vocação de Salvador como uma galeria de arte a céu aberto e amplia o circuito de murais espalhados pela cidade. Segundo os organizadores, a iniciativa também fortalece a arte pública como ferramenta de democratização cultural e requalificação urbana.

“Ao trazer a sensibilidade de TarcioV para o tecido urbano, provocamos a comunidade a desacelerar o olhar e a reconhecer que a rua é viva, é polifônica e nos pertence”, comenta Bruno Andrade, coordenador do Escritório Público de Arquitetura e Engenharia (EPAE) da Unifacs.

O professor também destaca a relação entre arte, urbanismo e memória coletiva na intervenção realizada na Barra.

"Para nós, do EPAE - Unifacs, apoiar e pensar essa intervenção na Barra é compreender a cidade a partir da força da arquitetura das encruzilhadas, territórios onde o urbanismo tático e a arte pública se encontram para inaugurar novas possibilidades de rememoração e existência”, acrescenta.

TarcioV já assinou outras grandes obras realizadas através do Projeto MURAL/Trevo Produções, incluindo um mural com mais de 30 metros de altura no Comércio, uma pintura de mais de 1000m² em frente ao Elevador Lacerda e uma intervenção na Avenida Bonocô, integrando o circuito Pilares da Cidade.

Idealizado pela jornalista e produtora cultural Vanessa Vieira, o Projeto MURAL completa 10 anos em 2026 e se consolidou como uma das principais iniciativas de arte urbana de Salvador, com intervenções espalhadas por diferentes regiões da cidade.