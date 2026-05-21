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ARTE

Salvador ganha mural gigante inspirado em música de Gilberto Gil

Nova obra de 42 metros na Barra transforma prédio em ponto turístico e homenageia a essência da capital baiana

Beatriz Santos
Por
Mural em Salvador leva a assinatura do artista visual TarcioV
Mural em Salvador leva a assinatura do artista visual TarcioV - Foto: Arivaldo Publio

Salvador ganhou um novo mega-mural artístico na Barra, um dos cartões-postais mais conhecidos da capital baiana. A obra “De cor azul, bela visão”, inspirada em um trecho da canção Cores Vivas, de Gilberto Gil, ocupa a empena de 42 metros de altura do Edifício Porto Privilege e já desponta como um novo ponto turístico da região.

O mural leva a assinatura do artista visual TarcioV, conhecido por intervenções urbanas de grande escala em Salvador.

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Com 42 metros de altura e 14 de largura, a pintura se torna uma das maiores artes já realizadas na cidade e traduz, em escala monumental, referências ligadas ao cotidiano, à memória afetiva e à relação histórica da capital com o mar.

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“Esta obra propõe uma leitura sensível de Salvador, trazendo referências ao modernismo brasileiro e valorizando o humano, o cotidiano e a memória afetiva da cidade" afirma o artista.

"Os murais contam histórias, e pra esse trabalho eu trouxe um recorte do Porto da Barra, falando da essência do bairro e da realidade do que é Salvador, que não é tão mítica mas que é real: os pescadores passam aqui, as baianas de acarajé, os trabalhadores. Trago também um recorte da balaustrada da Barra, um ponto de repouso e admiração”, completa.

A intervenção foi realizada em parceria entre a Universidade Salvador (Unifacs), integrante do Ecossistema Ânima, e o Projeto MURAL – Movimento Urbano de Arte Livre, com apoio da Carozzo Desenvolvimento Imobiliário.

A proposta reforça a vocação de Salvador como uma galeria de arte a céu aberto e amplia o circuito de murais espalhados pela cidade. Segundo os organizadores, a iniciativa também fortalece a arte pública como ferramenta de democratização cultural e requalificação urbana.

“Ao trazer a sensibilidade de TarcioV para o tecido urbano, provocamos a comunidade a desacelerar o olhar e a reconhecer que a rua é viva, é polifônica e nos pertence”, comenta Bruno Andrade, coordenador do Escritório Público de Arquitetura e Engenharia (EPAE) da Unifacs.

O professor também destaca a relação entre arte, urbanismo e memória coletiva na intervenção realizada na Barra.

"Para nós, do EPAE - Unifacs, apoiar e pensar essa intervenção na Barra é compreender a cidade a partir da força da arquitetura das encruzilhadas, territórios onde o urbanismo tático e a arte pública se encontram para inaugurar novas possibilidades de rememoração e existência”, acrescenta.

TarcioV já assinou outras grandes obras realizadas através do Projeto MURAL/Trevo Produções, incluindo um mural com mais de 30 metros de altura no Comércio, uma pintura de mais de 1000m² em frente ao Elevador Lacerda e uma intervenção na Avenida Bonocô, integrando o circuito Pilares da Cidade.

Idealizado pela jornalista e produtora cultural Vanessa Vieira, o Projeto MURAL completa 10 anos em 2026 e se consolidou como uma das principais iniciativas de arte urbana de Salvador, com intervenções espalhadas por diferentes regiões da cidade.

Obra “De cor azul, bela visão”
Obra “De cor azul, bela visão” - Foto: Divulgação
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