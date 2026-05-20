CULTURA
Forró e mais: shows gratuitos agitam o Centro Histórico de Salvador
Programação acontece entre os dias 21 e 27 de maio
O Pelourinho reúne, entre os dias 21 e 27 de maio, uma programação cultural diversa, com música, oficinas e dança nas ruas do Centro Histórico de Salvador. Entre os eventos, muitos são gratuitos.
Dentre as atrações confirmadas estão Swing do Pelô, Commanche, Seu Pereira, Flor de Maracujá, Forró Passa Pé e outros artistas e eventos.
Abrindo a programação, na quinta-feira, 21, o projeto Movimento Pelô, promove aulas gratuitas de saúde e bem-estar com o professor Marcos Xavier, no Largo Tereza Batista, das 7h às 11h.
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No final de semana, no sábado, 23, acontece a Oficina de Capoeira com Mestre Biriba, promovido pela Fundação Cultural da Bahia (FUNCEB).
E encerrando a programação, na quarta-feira, 27, o Forró Passa Pé esquenta o Centro Histórico para o São João, no Largo Tereza Batista.
Confira a programação completa
QUINTA- FEIRA (21/05)
- LARGO TEREZA BATISTA
- Atração: Movimento Pelô
- Aulas de Zumba com Marcos Xavier
- 7h | Gratuito
SEXTA-FEIRA (22/05)
- LARGO TEREZA BATISTA
- Atração: Swing do Pelô – Noite do Samba Reggae
- Show do Grupo Swing do Pelô
- 19h | Gratuito
- LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA
- Atração: Festival Pelourinho Cultural
- Shows de Tio Barnabé e Flor de Maracujá
- 20h | Gratuito
SÁBADO (23/05)
- LARGO TEREZA BATISTA
Atração: Festival Pelourinho Cultural e FUNCEB
- Oficina de Capoeira com Mestre Biriba
- 9h30 | Gratuito
Atração: O Canto de um Lugar
- Show de Louise Mosini
- 18h
- Ingressos Simples : R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)
- LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA
- Atração: Seu Pereira e Coletivo 401 em Salvador
- Show da Banda Seu Pereira e Coletivo 401
- 19h
- Ingressos no Sympla: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira)
DOMINGO (24/05)
- LARGO TEREZA BATISTA
- Atração: Samba Ancestralidade
- Show da Banda Kangerê de Sinhá com participações de Reinaldinho, Genny Dantas, Omo Obá e Orisun
- 16h | Gratuito
- LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA
- Atração: Apresentação musical
- Marimbada e convidados
- 16h | Gratuito
SEGUNDA-FEIRA (25/05)
- LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA
- Atração: Cursos Livres nos Largos e FUNCEB
- Aula de Pagode Baiano com Ian Peterson e Hainner Souza
- 18h30 | Acesso para inscritos (aberto à apreciação)
TERÇA-FEIRA (26/05)
- LARGO TEREZA BATISTA
- Atração: Movimento Pelô
- Aulas de Zumba com Marcos Xavier
- 7h | Gratuito
Atração: Resistência e Cultura - Celebração cultural
- 52 anos de Commanche do Pelô com música e dança
- 18h | Gratuito
QUARTA-FEIRA (27/05)
- LARGO TEREZA BATISTA
- Atração: Apresentação Musical
- Forró Passa Pé
- 19h30 | Gratuito