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CULTURA

Forró e mais: shows gratuitos agitam o Centro Histórico de Salvador

Programação acontece entre os dias 21 e 27 de maio

Agatha Victoria Reis
Por
Programação cultural
Programação cultural - Foto: Denisse Salazar/ Ag. A TARDE

O Pelourinho reúne, entre os dias 21 e 27 de maio, uma programação cultural diversa, com música, oficinas e dança nas ruas do Centro Histórico de Salvador. Entre os eventos, muitos são gratuitos.

Dentre as atrações confirmadas estão Swing do Pelô, Commanche, Seu Pereira, Flor de Maracujá, Forró Passa Pé e outros artistas e eventos.

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Abrindo a programação, na quinta-feira, 21, o projeto Movimento Pelô, promove aulas gratuitas de saúde e bem-estar com o professor Marcos Xavier, no Largo Tereza Batista, das 7h às 11h.

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No final de semana, no sábado, 23, acontece a Oficina de Capoeira com Mestre Biriba, promovido pela Fundação Cultural da Bahia (FUNCEB).

E encerrando a programação, na quarta-feira, 27, o Forró Passa Pé esquenta o Centro Histórico para o São João, no Largo Tereza Batista.

Imagem ilustrativa da imagem Forró e mais: shows gratuitos agitam o Centro Histórico de Salvador
Foto: Divulgação

Confira a programação completa

QUINTA- FEIRA (21/05)

- LARGO TEREZA BATISTA

  • Atração: Movimento Pelô
  • Aulas de Zumba com Marcos Xavier
  • 7h | Gratuito

SEXTA-FEIRA (22/05)

- LARGO TEREZA BATISTA

  • Atração: Swing do Pelô – Noite do Samba Reggae
  • Show do Grupo Swing do Pelô
  • 19h | Gratuito

- LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA

  • Atração: Festival Pelourinho Cultural
  • Shows de Tio Barnabé e Flor de Maracujá
  • 20h | Gratuito

SÁBADO (23/05)

- LARGO TEREZA BATISTA

Atração: Festival Pelourinho Cultural e FUNCEB

  • Oficina de Capoeira com Mestre Biriba
  • 9h30 | Gratuito

Atração: O Canto de um Lugar

  • Show de Louise Mosini
  • 18h
  • Ingressos Simples : R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)

- LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA

  • Atração: Seu Pereira e Coletivo 401 em Salvador
  • Show da Banda Seu Pereira e Coletivo 401
  • 19h
  • Ingressos no Sympla: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira)

DOMINGO (24/05)

- LARGO TEREZA BATISTA

  • Atração: Samba Ancestralidade
  • Show da Banda Kangerê de Sinhá com participações de Reinaldinho, Genny Dantas, Omo Obá e Orisun
  • 16h | Gratuito

- LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA

  • Atração: Apresentação musical
  • Marimbada e convidados
  • 16h | Gratuito

SEGUNDA-FEIRA (25/05)

- LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA

  • Atração: Cursos Livres nos Largos e FUNCEB
  • Aula de Pagode Baiano com Ian Peterson e Hainner Souza
  • 18h30 | Acesso para inscritos (aberto à apreciação)

TERÇA-FEIRA (26/05)

- LARGO TEREZA BATISTA

  • Atração: Movimento Pelô
  • Aulas de Zumba com Marcos Xavier
  • 7h | Gratuito

Atração: Resistência e Cultura - Celebração cultural

  • 52 anos de Commanche do Pelô com música e dança
  • 18h | Gratuito

QUARTA-FEIRA (27/05)

- LARGO TEREZA BATISTA

  • Atração: Apresentação Musical
  • Forró Passa Pé
  • 19h30 | Gratuito
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