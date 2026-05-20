Forró e mais: shows gratuitos agitam o Centro Histórico de Salvador

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O Pelourinho reúne, entre os dias 21 e 27 de maio, uma programação cultural diversa, com música, oficinas e dança nas ruas do Centro Histórico de Salvador. Entre os eventos, muitos são gratuitos.

Dentre as atrações confirmadas estão Swing do Pelô, Commanche, Seu Pereira, Flor de Maracujá, Forró Passa Pé e outros artistas e eventos.

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Abrindo a programação, na quinta-feira, 21, o projeto Movimento Pelô, promove aulas gratuitas de saúde e bem-estar com o professor Marcos Xavier, no Largo Tereza Batista, das 7h às 11h.

No final de semana, no sábado, 23, acontece a Oficina de Capoeira com Mestre Biriba, promovido pela Fundação Cultural da Bahia (FUNCEB).

E encerrando a programação, na quarta-feira, 27, o Forró Passa Pé esquenta o Centro Histórico para o São João, no Largo Tereza Batista.

Foto: Divulgação

Confira a programação completa

QUINTA- FEIRA (21/05)

- LARGO TEREZA BATISTA

Atração: Movimento Pelô

Aulas de Zumba com Marcos Xavier

7h | Gratuito

SEXTA-FEIRA (22/05)

- LARGO TEREZA BATISTA

Atração: Swing do Pelô – Noite do Samba Reggae

Show do Grupo Swing do Pelô

19h | Gratuito

- LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA

Atração: Festival Pelourinho Cultural

Shows de Tio Barnabé e Flor de Maracujá

20h | Gratuito

SÁBADO (23/05)

- LARGO TEREZA BATISTA

Atração: Festival Pelourinho Cultural e FUNCEB

Oficina de Capoeira com Mestre Biriba

9h30 | Gratuito

Atração: O Canto de um Lugar

Show de Louise Mosini

18h

Ingressos Simples : R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)

- LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA

Atração: Seu Pereira e Coletivo 401 em Salvador

Show da Banda Seu Pereira e Coletivo 401

19h

Ingressos no Sympla: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira)

DOMINGO (24/05)

- LARGO TEREZA BATISTA

Atração: Samba Ancestralidade

Show da Banda Kangerê de Sinhá com participações de Reinaldinho, Genny Dantas, Omo Obá e Orisun

16h | Gratuito

- LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA

Atração: Apresentação musical

Marimbada e convidados

16h | Gratuito

SEGUNDA-FEIRA (25/05)

- LARGO QUINCAS BERRO D’ÁGUA

Atração: Cursos Livres nos Largos e FUNCEB

Aula de Pagode Baiano com Ian Peterson e Hainner Souza

18h30 | Acesso para inscritos (aberto à apreciação)

TERÇA-FEIRA (26/05)

- LARGO TEREZA BATISTA

Atração: Movimento Pelô

Aulas de Zumba com Marcos Xavier

7h | Gratuito

Atração: Resistência e Cultura - Celebração cultural

52 anos de Commanche do Pelô com música e dança

18h | Gratuito

QUARTA-FEIRA (27/05)

- LARGO TEREZA BATISTA