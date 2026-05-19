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CULTURA

De graça! Shopping de Salvador recebe espetáculo de K-POP

Jovens Guerreiras terá apresentação gratuita

Bianca Carneiro
Por
Fãs de K-Pop têm encontro marcado neste sábado
Fãs de K-Pop têm encontro marcado neste sábado - Foto: Divulgação

O universo do K-Pop vai desembarcar em Salvador. O Shopping Salvador Norte recebe, neste sábado, 23, o espetáculo K-Pop – Jovens Guerreiras, que promete reunir fãs da cultura coreana em uma apresentação cheia de música, dança, atitude e performances inspiradas nos grandes sucessos do gênero.

Gratuita e aberta ao público, a apresentação acontece às 18h, na Praça de Alimentação, piso L3. Considerado um fenômeno global, o K-Pop conquistou públicos de diferentes idades.

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“Atento a essa tendência e ao crescente interesse do público por experiências imersivas e entretenimento temático, o Salvador Norte Shopping promove o evento como uma opção gratuita de lazer para toda a família”, afirma o gerente de marketing do empreendimento, Renan Lopes.

SERVIÇO

Show K-POP – Jovens Guerreiras

Data: 23 de maio

Horário: 18h

Local: Salvador Norte Shopping - Praça de Alimentação, piso L3

Entrada: Gratuita e aberta ao público.

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Tags

K-pop

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