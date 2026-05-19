Semana de Museus movimenta Salvador com programação gratuita

Neste ano, a iniciativa tem como tema “Museus: unindo um mundo dividido” - Foto: Divulgação

Entre exposições, oficinas e atividades educativas, os museus de Salvador iniciam a semana celebrando a memória, a cultura e o conhecimento. Até este domingo, 24, diversos equipamentos culturais da capital baiana realizam uma programação especial gratuita em comemoração à 24ª Semana Nacional de Museus, que iniciou na segunda-feira, 18, no Dia Internacional dos Museus.

Neste ano, a iniciativa promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) tem como tema “Museus: unindo um mundo dividido”. Um dos equipamentos participantes é o Museu Geológico da Bahia (MGB), com um cronograma de atividades para todos os públicos, que inclui horário especial de visitação, palestras, visitas pedagógicas gratuitas com sessões de cinema, além de uma exposição itinerante no Colégio Estadual Deputado Manoel Novaes.

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“Eu digo que o museu é um organismo vivo. Ele não para, porque não é um espaço só de contemplação, mas de vivência também”, destaca Elizandra Pinheiro, coordenadora técnica do MGB. Segundo ela, a Semana de Museus busca “dar visibilidade aos museus, aproximar mais essas instituições da sociedade e fazer com que as pessoas se sintam pertencentes a esses espaços culturais e científicos”.

Como parte das atividades, excepcionalmente na segunda, dia da semana dedicado à manutenção, o Museu Geológico abriu para o público. Entre os visitantes estava uma turma de Engenharia Civil da Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

“A gente conseguiu ligar as explicações do museu com o filme que assistimos sobre a trajetória das rochas minerais. Foi muito interessante”, contou a estudante Luiza Cariello, de 18 anos.

Outro espaço com ações especiais é o Museu da Misericórdia, equipamento cultural da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, que realiza visitação gratuita entre os dias 19 e 23 de maio através do projeto “Descubra o Museu”.

O equipamento também promove durante a semana oficinas de arte postal com grupos convidados, discutindo as relações entre memória, comunicação e tecnologia a partir do tema “Postais para um mundo possível”.

“A gente vai sempre trabalhando com temas que são de interesse da sociedade ou que caíram no esquecimento, mas são fundamentais para entender o presente e as relações que se estabelecem através do passar dos anos”, explica a museóloga Osvaldina Cézar, que coordena o setor museológico da instituição.

Na segunda, o Museu da Misericórdia também lançou um selo virtual, comemorando duas décadas de atuação cultural.

A programação da 24ª Semana Nacional de Museus contempla ainda atividades em outros equipamentos culturais, como o Museu de Arte da Bahia (MAB), o Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC Bahia) e o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), com oficinas diversas, exposições, rodas de conversa e atividades voltadas para públicos de todas as idades.

*Sob a supervisão da editora Isabel Villela