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EVENTOS

Evento gratuito une cerveja, ciência e cultura em Salvador; conheça

Festival internacional ocupa cervejaria no Rio Vermelho com debates sobre ciência, periferia, tecnologia, saúde e combate à desinformação

Júlio Cesar Borges*
Por Júlio Cesar Borges*
Evento é gratuito e aberto ao público de todas as idades
Evento é gratuito e aberto ao público de todas as idades -

Já pensou discutir ciência com pesquisadores relevantes nas suas áreas enquanto aprecia uma boa cerveja gelada com petiscos? É isso que propõe mais uma edição do Festival Internacional da Divulgação Científica Pint of Science, projeto que democratiza o acesso ao conhecimento, levando cientistas a espaços não tradicionais de ensino.

Gratuito e aberto ao público de todas as idades, o evento tem início hoje, 18, e se estende até quarta-feira, 20, na Cervejaria Artmalte, no Rio Vermelho, sempre das 18h às 22h. A programação oferece um esquenta cultural, com música, poesia e literatura, além de debates sobre periferia, tecnologia e saúde.

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A iniciativa, criada no ano de 2013, em Londres, por estudantes que desejavam compartilhar os resultados de suas respectivas pesquisas científicas, acontece no Nordeste desde de 2017 e hoje conta com 37 cidades participantes.

Coordenado pela cientista Valéria Borges em Salvador, a edição deste ano apresenta três mesas, uma em cada dia, com os temas de: ‘Ciência cidadã nas comunidades’; ‘Democratização de saberes na Ciência e Tecnologia’ e ‘Infecções Sexualmente Transmissíveis’, respectivamente.

“A escolha dos temas considera o feedback do público e as inquietações atuais da sociedade, reunindo cientistas de destaque em suas áreas de atuação, incluindo vozes negras e LGBTQIAPN+, para promover uma Ciência diversa, cidadã e inovadora”, explica a coordenadora.

O processo de escolha dos pesquisadores leva em consideração a relevância dos trabalhos que têm sido desenvolvidos nas áreas de conhecimento discutidas no evento.

Segundo Valéria, este ano o grupo de cientistas é majoritariamente feminino, em consonância com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem como tema “Ciência Delas”.

Para além da divulgação científica, o festival também busca aproximar a população dos espaços de produção de conhecimento e combater a desinformação.

Ao transferir os debates acadêmicos para bares e restaurantes, o projeto rompe com a ideia de que a ciência pertence apenas às universidades e laboratórios, tornando o acesso ao ensino e à informação mais democrático. “O público precisa entender o que tem sido produzido dentro das universidades e enxergar que a ciência está em tudo e é para todos”, afirma Valéria.

A coordenadora destaca ainda que a proposta do evento também ajuda a desmistificar a figura tradicional do cientista. Mulheres, pessoas negras, indígenas e integrantes da comunidade LGBTQIAPN+ ocupam as mesas do Pint of Science compartilhando pesquisas e experiências em seus respectivos campos de atuação.

“Vivemos um momento muito crítico de desinformação e negacionismo científico. Levar a ciência para espaços cotidianos é uma forma de enfrentar as fake news e aproximar a sociedade da produção científica”, complementa.

Programação

Hoje acontece a mesa “Ciência é realidade dentro da comunidade”, que discute ciência cidadã, periferia e produção de conhecimento comunitário.

O encontro será mediado pela assessora de comunicação da Fiocruz Bahia, Dalila Brito, e contará com as participações da diretora do Instituto de Saúde Coletiva da Ufba, Joilda Nery; da doutoranda Ellen Maria Portela, integrante do Coletivo Macabea; e da pesquisadora do CIDACS/Fiocruz Bahia, Viviane Silva de Jesus.

A noite também terá apresentações de poesia e literatura de cordel de Viviane Silva e Paulo Costa, pesquisadores premiados no Festival Science Slam da Fiocruz Bahia.

Amanhã, 19, a mesa “Ciência e tecnologia: democratizando saberes” promove debates sobre educação, tecnologia e acesso ao conhecimento científico. A mediação será realizada por Taneska Cal, doutoranda em Ensino, Filosofia e História das Ciências pela Ufba e Uefs.

Participam da conversa a professora Katemari Rosa, do Instituto de Física e da Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura da UFBA; o pesquisador Cassio Pigozzo, do Instituto de Física da UFBA; e Alê Rodrigues, conhecido como “Afrofísico”, também vinculado ao Instituto de Física da universidade.

A programação cultural da noite ficará por conta do rapper, educador e produtor cultural Gabriel Bispo, fundador do grupo Rajada de Consciência.

O encerramento, na quarta-feira, 20, será marcado pela mesa “PrEPare-se: informações e prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)”, que propõe uma conversa sobre prevenção combinada, combate ao estigma e acesso à saúde pública.

A mediação será da pesquisadora Theolis Bessa, vice-líder do Grupo de Pesquisa Fiocruz em Tuberculose.

Participam da mesa a pesquisadora Fernanda Grassi, da Fiocruz Bahia e da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública; o pesquisador Laio Magno, da Fiocruz Bahia e UNEB; e Adjjeane Oliveira, mestranda em Psicologia e integrante da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HTLV.

A noite também contará com apresentação musical de Peufran e os Ourives, grupo que mistura MPB, samba, jazz e pop em performances de temas ligados à afetividade, pertencimento e diversidade.

Além das rodas de conversa, o festival oferecerá sorteios de brindes, bottons personalizados e um espaço kids na Cervejaria Artmalte.

Para o pesquisador Laio Magno, discutir saúde em espaços não convencionais ajuda a ampliar o alcance das informações. “Falar sobre prevenção em uma mesa de bar é uma maneira de romper barreiras, reduzir tabus e fazer a informação circular para chegar a quem mais precisa”, afirma.

Apoio

O Pint of Science Salvador 2026 é realizado pela Fundação Oswaldo Cruz Bahia (Fiocruz Bahia) e pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), com organização local da equipe soteropolitana do festival internacional e apoio institucional dos programas de pós-graduação em Patologia Humana e Experimental, Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa, Pesquisa Clínica e Translacional e Farmácia da Ufba, além da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Academia de Ciências da Bahia, APUB Sindicato, da assessoria Berradêro e da parceria da Cervejaria Artmalte.

Festival Internacional de Divulgação Científica - Pint of Science Salvador

  • Quando: segunda-feira (18), terça-feira (19) e quarta-feira (20)
  • Horário: sempre das 19h às 22h
  • Onde: Cervejaria Art Malte (Rua Feira de Santana, 354 - Rio Vermelho)
  • Entrada gratuita
  • Programação completa e mais informações: pintofscience.com.br

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.

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