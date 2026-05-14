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REGGAE MUSIC

Evento cultural celebra Bob Marley com atrações femininas do reggae

Show contará com a apresentação de 12 mulheres do ritmo

Agatha Victoria Reis
Por
Elas Cantam Bob
Elas Cantam Bob -

A Casa Cultural Reggae, no Pelourinho, recebe neste sábado, 16, o show “Elas Cantam Bob”, a partir das 18h30. A apresentação faz parte da programação do projeto Bob Marley Vive, realizado pela Associação Aspiral do Reggae.

O evento contará com a performace de 12 mulheres do reggae baiano. Dentre elas, cantoras, poetisas e djs, com o objetivo de celebrar o rei do reggae com valorização da cena feminina.

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Entre as artistas confirmadas no evento estão: Una, Dj Sister , Katia, Viviam Caroline, Kelly Mattos, Rishaa Cruz, Maiana, Jô Kallado, Val Ribeiro, Joelma Hirs, Bell Dread, DJ Belle.

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O projeto 'Bob Marley Vive' está em sua 14ª edição, trazendo para a capital baiana o potencial do ritmo com rodas de conversas, mostras de vídeos e shows.

SERVIÇO

  • O quê: Show Elas Cantam Bob
  • Quando: 16 de maio, 18h30
  • Onde: Casa Cultural Reggae (Rua do Passo, 17 - Pelourinho)
  • Quanto: R$10
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