REGGAE MUSIC
Evento cultural celebra Bob Marley com atrações femininas do reggae
Show contará com a apresentação de 12 mulheres do ritmo
A Casa Cultural Reggae, no Pelourinho, recebe neste sábado, 16, o show “Elas Cantam Bob”, a partir das 18h30. A apresentação faz parte da programação do projeto Bob Marley Vive, realizado pela Associação Aspiral do Reggae.
O evento contará com a performace de 12 mulheres do reggae baiano. Dentre elas, cantoras, poetisas e djs, com o objetivo de celebrar o rei do reggae com valorização da cena feminina.
Entre as artistas confirmadas no evento estão: Una, Dj Sister , Katia, Viviam Caroline, Kelly Mattos, Rishaa Cruz, Maiana, Jô Kallado, Val Ribeiro, Joelma Hirs, Bell Dread, DJ Belle.
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O projeto 'Bob Marley Vive' está em sua 14ª edição, trazendo para a capital baiana o potencial do ritmo com rodas de conversas, mostras de vídeos e shows.
SERVIÇO
- O quê: Show Elas Cantam Bob
- Quando: 16 de maio, 18h30
- Onde: Casa Cultural Reggae (Rua do Passo, 17 - Pelourinho)
- Quanto: R$10