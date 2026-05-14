A TARDE FM prepara programa especial com clássicos de Djavan

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Djavan é destaque no Palco A TARDE FM - Foto: Divulgação

Os ouvintes da A TARDE FM terão uma programação especial neste sábado, 16. A rádio vai dedicar uma edição do Palco A TARDE FM à trajetória de Djavan, celebrando os 50 anos de carreira do artista, considerado um dos maiores nomes da música popular brasileira.

O especial será exibido a partir das 17h, reunindo alguns dos sucessos mais marcantes do cantor alagoano. Entre as músicas selecionadas para a programação estão faixas como 'Oceano', 'Se...', 'Fato Consumado', 'Sina' e 'Linha do Equador', canções que ajudaram a consolidar Djavan como um dos artistas mais influentes da MPB.

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A homenagem acontece em meio à nova turnê do cantor pelo Brasil. Antes de subir ao palco em Salvador na próxima semana, Djavan será celebrado nas ondas da 103,9 FM, em uma edição dedicada à sua extensa trajetória musical. O programa também poderá ser acompanhado pelo aplicativo da rádio e pelo site oficial da rádio.



Cinco décadas de sucessos

Com uma carreira marcada pela mistura sofisticada de MPB, jazz, samba e ritmos nordestinos, Djavan construiu uma discografia repleta de clássicos que atravessaram gerações.

Ao longo de cinco décadas, o artista lançou músicas que se tornaram referência na música brasileira, destacando-se tanto pelas melodias quanto pelas letras poéticas e intimistas.

Nascido em Alagoas, Djavan iniciou sua trajetória profissional nos anos 1970 e rapidamente ganhou espaço no cenário nacional.

Desde então, acumulou álbuns de sucesso, turnês internacionais e parcerias com grandes nomes da música. Sua obra segue influenciando diferentes gerações de artistas e permanece entre as mais celebradas da MPB contemporânea.

O Palco A TARDE FM reforça justamente essa conexão entre o público e grandes nomes da música brasileira, apostando em programas especiais que revisitam trajetórias marcantes da cultura nacional.

Neste sábado, a vez é de Djavan conduzir os ouvintes por uma viagem musical repleta de clássicos e momentos emblemáticos de sua carreira.