HOME > MÚSICA

Evento gratuito reúne arte e show musical em Salvador; saiba detalhes

Experiência artística acontece no Goethe-Institut Salvador-Bahia

Agatha Victoria Reis
Goethe-Institut Salvador-Bahia
Goethe-Institut Salvador-Bahia

Uma experiência artística chega na capital baiana nesta sexta-feira, 15, no Goethe-Institut Salvador-Bahia. O “Mutirão na Vila” conta com entrada gratuita e promete movimentar a cena cultural da capital.

Em sua programação, o evento reúne estúdios abertos, têxtil cinética e de teatro de sombras, vídeo-instalação, pesquisa em quadrinhos e livros experimentais, demonstrações de técnicas de tecelagem andina e show musical.

Arte e cultura

O projeto ainda conta com uma visita guiada pelos ateliês, onde artistas compartilham bastidores dos seus trabalhos.

Entre os artistas que estão participando desta edição estão os residentes, Dudu Quintanilha, María José Murillo, Ankit Ravani e Alexandre Craigh, que desenvolveram pesquisas conectadas ao tema da residência em 2026, “Tecidos de Narrativas”.

De acordo com Leonel Henckes, diretor de operações da Residência Vila Sul/Goethe-Institut Salvador-Bahia, o tema propõe reflexões sobre memória, identidade, e visão sobre histórias que pertenceram a Salvador ao longo de séculos

“O ato de tecer aparece aqui como metáfora do ato de compor narrativas. O tecido se torna portador e também gerador de histórias em diferentes culturas e contextos”, afirma.

Sobre a programação

  • 17h - Abertura das portas;
  • 17h30 - Ativação da instalação têxtil cinética e de teatro de sombras, criada de forma colaborativa por Maria José Murillo e Ankit Ravani na Galeria 1;
  • 18h - Vídeo-instalação “À Cabeça” (2022) por Dudu Quintanilha, no Teatro;
  • 18h30 - Where Is the Sun? : Uma conversa sobre alquimia, ilustração, música e a “arte de recomeçar” por Alexandre Craigh, no KreativLab;
  • 19h - Visitas aos estúdios; (cada apresentação: 20 min + 10 min de intervalo para deslocamento do público)

Dudu - Estúdio 1 (19h10–19h30)

Ankit - Estúdio 2 (19h40–20h)

María José - Estúdio 2 (20h10–20h30)

Alexandre Craigh - Palco do pátio com pocket show (20h30–21h)

Serviço

  • O quê: Mutirão na Vila – Encerramento da Residência Vila Sul 2026
  • Onde: Goethe-Institut Salvador-Bahia / Corredor da Vitória
  • Quando: Sexta-feira, 15 de maio, das 17h às 21h
  • Como: estúdios abertos, instalação visual, vídeo-dança, demonstração de técnicas de tecelagem andina, pesquisa em quadrinhos e livros experimentais, além de show musical e visita guiada aos ateliês dos artistas residentes.
  • Quanto: Entrada gratuita
