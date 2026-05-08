Helicóptero da dupla Henrique e Juliano sofre queda em fazenda

Siga o A TARDE no Google

O helicóptero da dupla Henrique e Juliano caiu na manhã desta sexta-feira, 8, na zona rural de Porto Nacional, na região central do estado do Tocantins. Os cantores não estavam na aeronave.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia três pessoas no helicóptero, e duas delas sofreram ferimentos leves. Pilotando o helicóptero estava o pai da dupla, Edson Reis.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em nota, a assessoria dos cantores informou que o incidente foi um pouso de emergência e que o piloto está bem, sem nenhuma lesão grave.

Imagens do local mostram a aeronave pendurada em uma árvore, em uma das propriedades dos artistas Nas redes sociais, a dupla publicou um vídeo tranquilizando os fãs.

“Sobre o incidente com o helicóptero, está todo mundo bem. Meu pai estava no comando, é um piloto experiente. Não houve nenhum tipo de lesão grave, então foi só dano material, graças a Deus”, disse Henrique.

O caso segue em apuração pela Polícia Militar do Tocantins.

Veja vídeo:

| Foto: Divulgação