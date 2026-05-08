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Helicóptero da dupla Henrique e Juliano sofre queda em fazenda
Cantores tranquilizaram fãs nas redes sociais
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O helicóptero da dupla Henrique e Juliano caiu na manhã desta sexta-feira, 8, na zona rural de Porto Nacional, na região central do estado do Tocantins. Os cantores não estavam na aeronave.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia três pessoas no helicóptero, e duas delas sofreram ferimentos leves. Pilotando o helicóptero estava o pai da dupla, Edson Reis.
Em nota, a assessoria dos cantores informou que o incidente foi um pouso de emergência e que o piloto está bem, sem nenhuma lesão grave.
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Imagens do local mostram a aeronave pendurada em uma árvore, em uma das propriedades dos artistas Nas redes sociais, a dupla publicou um vídeo tranquilizando os fãs.
“Sobre o incidente com o helicóptero, está todo mundo bem. Meu pai estava no comando, é um piloto experiente. Não houve nenhum tipo de lesão grave, então foi só dano material, graças a Deus”, disse Henrique.
O caso segue em apuração pela Polícia Militar do Tocantins.
Veja vídeo:
PASSA BEM! Henrique & Juliano disseram que o pai, Edson Reis, passa bem após o pouso de emergência 🙏 pic.twitter.com/U4UI0vk47e— SERTANEJO NA NET (@sertanejonanet) May 8, 2026
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