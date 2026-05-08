Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

Helicóptero da dupla Henrique e Juliano sofre queda em fazenda

Cantores tranquilizaram fãs nas redes sociais

Agatha Victoria Reis
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Henrique e Juliano
Henrique e Juliano - Foto: Reprodução| Instagram

O helicóptero da dupla Henrique e Juliano caiu na manhã desta sexta-feira, 8, na zona rural de Porto Nacional, na região central do estado do Tocantins. Os cantores não estavam na aeronave.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia três pessoas no helicóptero, e duas delas sofreram ferimentos leves. Pilotando o helicóptero estava o pai da dupla, Edson Reis.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em nota, a assessoria dos cantores informou que o incidente foi um pouso de emergência e que o piloto está bem, sem nenhuma lesão grave.

Leia Também:

Psiquiatra Lucas Argolo transforma escuta em show em Salvador
Chico César será destaque do Palco A TARDE FM
Com 70 títulos, Del Feliz celebra possibilidade de ganhar honraria em Salvador

Imagens do local mostram a aeronave pendurada em uma árvore, em uma das propriedades dos artistas Nas redes sociais, a dupla publicou um vídeo tranquilizando os fãs.

“Sobre o incidente com o helicóptero, está todo mundo bem. Meu pai estava no comando, é um piloto experiente. Não houve nenhum tipo de lesão grave, então foi só dano material, graças a Deus”, disse Henrique.

O caso segue em apuração pela Polícia Militar do Tocantins.

Veja vídeo:

Imagem ilustrativa da imagem Helicóptero da dupla Henrique e Juliano sofre queda em fazenda
| Foto: Divulgação

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

henrique e juliano música

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Henrique e Juliano
Play

Vídeo: Herbert Vianna é flagrado tocando em shopping de Salvador

Henrique e Juliano
Play

Caetano, Ivete e Bethânia levam Bahia ao show de Shakira no RJ

Henrique e Juliano
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

Henrique e Juliano
Play

Banda improvisa show durante engarrafamento na BR-324; veja vídeo

x