Psiquiatra Lucas Argolo transforma escuta em show em Salvador

O psiquiatra e artista Lucas Argolo estreia, no próximo dia 31 de maio, o espetáculo Fina Cantoria, no Teatro Gamboa, em Salvador. A apresentação acontece às 17h e marca a estreia do novo projeto musical do artista, construído a partir da relação entre sua atuação clínica e a música.

O espetáculo reúne canções autorais em um formato intimista, conduzido por voz e violão. A proposta do projeto é abordar temas como identidade, pertencimento, tempo e reconexão emocional a partir de experiências observadas tanto na trajetória artística quanto na prática da psiquiatria.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“O som começa antes da primeira nota.” A frase conduz a ideia central do espetáculo, que busca estabelecer uma aproximação entre artista e público a partir das músicas apresentadas no palco.



Ao longo dos anos, Lucas Argolo conciliou a atuação na medicina com a produção musical. Em 'Fina Cantoria', essas duas áreas passam a dialogar diretamente. Segundo a proposta do show, a experiência clínica influencia a construção das composições e da própria estrutura da apresentação.

A percepção sobre o afastamento das pessoas de suas formas de expressão também aparece como um dos pontos centrais do projeto. No palco, isso se traduz em uma apresentação sem muitos elementos cênicos, priorizando a escuta e as letras das canções.

As músicas do repertório autoral exploram questões subjetivas e cotidianas sem recorrer a grandes produções visuais. A apresentação aposta em uma construção mais simples e próxima do público, característica que conduz toda a proposta do espetáculo.

Show Fina Cantoria — Lucas Argolo