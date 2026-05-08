SHOW
Psiquiatra Lucas Argolo transforma escuta em show em Salvador
Entre consultórios e canções, Lucas Argolo estreia espetáculo autoral que propõe uma experiência sensível sobre identidade, tempo e reconexão
O psiquiatra e artista Lucas Argolo estreia, no próximo dia 31 de maio, o espetáculo Fina Cantoria, no Teatro Gamboa, em Salvador. A apresentação acontece às 17h e marca a estreia do novo projeto musical do artista, construído a partir da relação entre sua atuação clínica e a música.
O espetáculo reúne canções autorais em um formato intimista, conduzido por voz e violão. A proposta do projeto é abordar temas como identidade, pertencimento, tempo e reconexão emocional a partir de experiências observadas tanto na trajetória artística quanto na prática da psiquiatria.
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“O som começa antes da primeira nota.” A frase conduz a ideia central do espetáculo, que busca estabelecer uma aproximação entre artista e público a partir das músicas apresentadas no palco.
Ao longo dos anos, Lucas Argolo conciliou a atuação na medicina com a produção musical. Em 'Fina Cantoria', essas duas áreas passam a dialogar diretamente. Segundo a proposta do show, a experiência clínica influencia a construção das composições e da própria estrutura da apresentação.
A percepção sobre o afastamento das pessoas de suas formas de expressão também aparece como um dos pontos centrais do projeto. No palco, isso se traduz em uma apresentação sem muitos elementos cênicos, priorizando a escuta e as letras das canções.
As músicas do repertório autoral exploram questões subjetivas e cotidianas sem recorrer a grandes produções visuais. A apresentação aposta em uma construção mais simples e próxima do público, característica que conduz toda a proposta do espetáculo.
Show Fina Cantoria — Lucas Argolo
- Data: 31 de maio (domingo)
- Horário: 17h
- Local: Teatro Gamboa, Salvador (BA)
- Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)
- Vendas: Bilheteria do teatro (a partir das 15h) ou online pela Sympla
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