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LUTO

Morre Luiz Carlini, guitarrista ícone do rock nacional, aos 73 anos

Morte foi confirmada no perfil do músico nas redes sociais

Edvaldo Sales
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Morte foi confirmada no perfil do músico nas redes sociais
Morte foi confirmada no perfil do músico nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O guitarrista, compositor e diretor musical Luiz Carlini morreu na noite de quinta-feira, 7, aos 73 anos. Ele fez parte da banda Tutti Frutti, e trabalhou com grandes nomes da música brasileira, como Rita Lee.

A informação do falecimento foi divulgada no perfil do músico nas redes sociais. A causa da morte não foi informada.

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O guitarrista estava viajando com a turnê ‘50 Anos-Luz’, de Guilherme Arantes. Em abril, ele foi internado depois de passar mal com um quadro de infecção.

O velório e enterro de Luiz Sérgio Carlini vão acontecer no Cemitério da Lapa, Zona Oeste de São Paulo, das 12h às 16h30 desta sexta-feira, 8.

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Quem foi Luiz Carlini?

Carlini nasceu em 31 de agosto de 1952 em São Paulo e a sua trajetória fundamenta a evolução do rock brasileiro contemporâneo. Criado no bairro da Pompeia, ele iniciou sua vivência profissional como assistente de palco dos Mutantes, onde absorveu a técnica experimental de Sergio Dias.

Em 1973, Carlini fundou a banda Tutti Frutti, que se estabeleceria como a base sonora fundamental para a fase mais roqueira de Rita Lee.

O guitarrista consolidou sua reputação por meio de álbuns essenciais como ‘Fruto Proibido’, gravado em 1975, e ‘Entradas e Bandeiras’, de 1976. Além de instrumentista, Carlini exerceu papel decisivo como compositor em canções como ‘Agora Só Falta Você’ e ‘Que Loucura’.

Sua versatilidade permitiu colaborações com Erasmo Carlos e a participação importante na banda de Guilherme Arantes, além de integrar o Camisa de Vênus na década de 1990.

Reconhecimento como guitar hero

O timbre de Carlini e sua capacidade de criar arranjos memoráveis conferiram a ele um status de autoridade entre os músicos brasileiros. Em 2012, a revista Rolling Stone Brasil o incluiu entre os trinta maiores ícones da guitarra no país.

Sua biografia foi registrada no documentário ‘Luiz Carlini – Guitarrista de Rock’, lançado em agosto de 2023 sob direção de Luiz Carlos Lucena.

A obra reúne depoimentos de artistas como Frejat, Pepeu Gomes e Andreas Kisser, que destacam a influência de Carlini na transição do rock psicodélico para o hard rock nacional.

O filme reforça como sua identidade sonora permanece como um manual de estilo para instrumentistas de diversas gerações.

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Tags:

Guitarrista Luiz Carlini rita lee

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