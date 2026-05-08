Com 70 títulos, Del Feliz celebra possibilidade de ganhar honraria em Salvador

Forrozeiro pode ser agraciado com uma das maiores honrarias da Câmara - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Natural de Riachão do Jacuípe, no interior da Bahia, radicado em Salvador desde 1999, o cantor e compositor Del Feliz pode ganhar o título de cidadão soteropolitano.

Um projeto de resolução sobre o tema foi protocolado na Câmara Municipal de Salvador (CMS). A autoria é do presidente da Casa, Carlos Muniz (PSDB).

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O objetivo é reconhecer os "relevantes serviços" prestados por Del à sociedade soteropolitana, especialmente por sua atuação na área cultural.

A proposta ainda precisa passar pelas comissões temáticas antes de ser submetida ao plenário. Só após isso será definido o dia e o horário para a entrega da honraria.

“Salvador é muito especial para mim”

Ao portal A TARDE, Del fez questão de expor a sua felicidade com a possibilidade de ganhar mais uma homenagem — ele já acumula 70 títulos parecidos. O cantor também já recebeu a Medalha Thomé de Souza, uma das maiores honrarias da CMS.

“Salvador é muito especial para mim. Eu vivo em Salvador há cerca de 27 anos. Já é a cidade onde eu mais vivi na minha vida. Tem uma simbologia nisso. É a cidade que eu mais homenageei também, eu fiz algumas canções que falam de Salvador”, disse.

O forrozeiro afirmou que esse tipo de reconhecimento tem sido constante. “Mas é claro que, mesmo com essa quantidade de títulos de cidadania, ainda existia uma lacuna, que vai ser preenchida. Tinha essa sensação de ainda não ter o título de cidadão de Salvador, essa cidade que eu amo tanto. Eu tenho uma gama de razões para me apaixonar por Salvador, que transcende a questão do tempo”, acrescentou Del.

Agora, o cantor aguarda com expectativa a confirmação da honraria. “Mas, de fato, eu acho que todos esses outros prêmios recebidos são valiosos, eu tenho uma gratidão imensa, uma responsabilidade a mais. Eu me emociono muito com esse carinho que eu tenho recebido. Mas tem uma singularidade, sim, quando se trata de Salvador, por toda essa história que eu tenho construído nela”, finalizou.

Del Feliz tem mais de 26 anos de carreira, com dezenas de álbuns lançados e reconhecimento nacional e internacional.

O artista se destaca pela difusão da cultura nordestina e, especialmente, pela valorização do forró, sendo inclusive padrinho da campanha que resultou no gênero como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.