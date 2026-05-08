Chico César será destaque do Palco A TARDE FM

Palco A TARDE FM traz um especial com músicas de Chico César - Foto: Divulgação

A programação da rádio A TARDE FM deste sábado, 9, será dedicada à obra de um dos artistas mais importantes da música nordestina contemporânea.

O Palco A TARDE FM traz um especial com músicas de Chico César e promete embalar os ouvintes com canções que atravessaram gerações e se consolidaram como clássicos da música brasileira.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O especial começa às 17h e poderá ser acompanhado na frequência 103,9 FM, além do aplicativo oficial e do site da rádio. Durante a programação, o público poderá revisitar músicas que ajudaram a consolidar a carreira do cantor e compositor paraibano em todo o país.



Na playlist preparada para o programa, estarão sucessos como 'Mama África', 'À Primeira Vista', 'Deus Me Proteja', 'Pedra de Responsa' e 'Pensar em Você'. As faixas devem conduzir o especial por diferentes momentos da trajetória artística de Chico César, conhecida pela mistura de ritmos nordestinos, MPB e influências populares brasileiras.

Reconhecido pela força poética das letras e pela identidade musical marcante, o artista se tornou referência na música nacional ao longo das últimas décadas. O cantor também é conhecido por transformar temas cotidianos em composições que dialogam com questões sociais, afetivas e culturais.

Carreira

Natural da Paraíba, Chico César iniciou sua trajetória musical ainda nos anos 1980, mas ganhou projeção nacional na década seguinte, principalmente após o sucesso de 'Mama África'. Desde então, construiu uma carreira marcada pela diversidade sonora e por parcerias importantes na música brasileira.

Além de cantor e compositor, o artista também atuou na gestão cultural, tendo ocupado o cargo de secretário de Cultura da Paraíba.

Ao longo da carreira, lançou diversos álbuns e consolidou seu nome como um dos principais representantes da música nordestina contemporânea, mantendo forte presença nos palcos e em festivais pelo Brasil.