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SPOILER DJAVAN

Sem cortes e cheio de hits: veja como será o show de 50 anos de Djavan em Salvador

Testamos a nova turnê de Djavan para preparar o público de Salvador

Bianca Carneiro
Por

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Djavan deu o start na sua turnê nacional 'Djavanear 50 anos', nesta sexta-feira, 8, no Allianz Parque, em São Paulo
Djavan deu o start na sua turnê nacional 'Djavanear 50 anos', nesta sexta-feira, 8, no Allianz Parque, em São Paulo - Foto: Bianca Carneiro / Ag. A TARDE

Um dos maiores nomes da música brasileira, Djavan deu o start na sua turnê nacional 'Djavanear 50 anos', nesta sexta-feira, 8, no Allianz Parque, em São Paulo. Mas para mergulhar de cabeça nesse verdadeiro 'oceano' de sucessos, não dava para ficar apenas esperando a maré trazer as novidades.

O portal A TARDE esteve em São Paulo para 'devorar' cada detalhe da estreia e claro, dar um spoiler do que esperar do show que acontece em Salvador no sábado, dia 23, marcando a chegada do artista ao Nordeste.

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E como foi o show?

Com o Allianz Parque lotado e entregando quase três horas de espetáculo, o cantor provou que o tempo é seu aliado. Mesmo estando aparentemente gripado, apresentou uma voz intacta, beirando a perfeição de um álbum de estúdio. A potência vocal do alagoano reinou absoluta, mesmo quando a estrutura de som da arena não colaborava.

Na contramão das turnês de aniversário que picotam sucessos apenas para dar conta de um setlist extenso, ele preferiu viver cada canção de ponta a ponta. Como um bom anfitrião, estendia o microfone para que os fãs assumissem o comando dos refrãos, distribuindo agradecimentos a quem o acompanhava em uníssono.

O repertório funcionou como uma breve retrospectiva, onde ele relembrou grandes marcos, incluindo parcerias memoráveis com astros como Stevie Wonder. Nos momentos mais intimistas, o artista empunhou o violão para embalar sucessos acústicos, arrancando suspiros com “Oceano”, “Meu Bem Querer” e “Um Amor Puro”.

Djavan deu o start na sua turnê nacional 'Djavanear 50 anos', nesta sexta-feira, 8, no Allianz Parque, em São Paulo.
Djavan deu o start na sua turnê nacional 'Djavanear 50 anos', nesta sexta-feira, 8, no Allianz Parque, em São Paulo. | Foto: Bianca Carneiro / Ag. A TARDE

Djavan fez questão de sentar na frente da passarela nos momentos de maior catarse, garantindo que ficasse o mais perto possível da plateia.

Aos 75 anos, a energia de palco impressiona. Super empolgado, ele não apenas cantou, como dançou e até arriscou uma tímida rebolada, levantando o público. Em um dos momentos mais emocionantes da noite, o clima de celebração deu espaço à saudade. Sentado, ele prestou uma linda homenagem a Gal Costa. “Minha amiga Gal Costa... Eu fiz essa música e ela gravou”, relembrou com carinho antes de interpretar “O Vento”.

Bahia na casa

Apesar de faltar algumas semanas para o show em Salvador, já teve baiano ansioso marcando presença no show de estreia. Marielle Almeida veio de Feira de Santana porque é muito fã e queria ver tudo em primeira mão.

“Eu comprei os ingressos assim que abriram as vendas. Esse de hoje em São Paulo e vou ver de novo em Salvador”, conta a técnica de enfermagem de 42 anos. Ela revela que a paixão por Djavan começou ainda na infância: “Um tio meu tinha os discos de vinil e ouvia todo dia, fiquei tão encantada que pegava a minha bicicleta e ia todos os dias pra casa dele só para escutar também”.

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Já a professora Ana Catarine, de 23 anos, começou a gostar do artista por influência do pai. Natural de Remanso, no norte do estado, a baiana conta que sua música preferida é Sina. Mas, além de torcer pela canção, ela deixa a dica para Djavan sobre o que não pode faltar em seu show na capital baiana: “Ele tem que estar animado. Não pode faltar empolgação, o povo baiano é muito elétrico”, brinca.

Se depender do que vimos na capital paulista, o recado já foi muito bem absorvido pelo cantor. Quando os holofotes se acenderem na Bahia, o público certamente não vai querer deixar ele ir embora. E para quem ainda cogitava embarcar nessa celebração de meio século, vale um aviso: os ingressos para a apresentação em Salvador já estão esgotados, garantindo, desde já, que o reencontro com o Nordeste será de casa cheia e emoção transbordante.

Ana Catarine, de 23 anos, começou a gostar do artista por influência do pai
Ana Catarine, de 23 anos, começou a gostar do artista por influência do pai | Foto: Bianca Carneiro / Ag. A TARDE

Setlist completa da turnê de Djavan

  1. Abertura - Vocais Melodia Improviso
  2. Sina
  3. Eu Te Devoro
  4. Boa Noite
  5. Cigano
  6. Nem Um Dia
  7. Miragem
  8. Linha do Equador
  9. Outono
  10. Um Brinde
  11. Meu Bem Querer
  12. Oceano
  13. Lambada de Serpente
  14. Mal de Mim
  15. Azul
  16. Açaí
  17. O Vento
  18. Cordilheira
  19. Se
  20. Me Leve
  21. Pétala
  22. Serrado / Fato Consumado / Flor de Lis
  23. Quase de Manhã
  24. Seduzir
  25. Samurai
  26. Lilás
  27. Bis
  28. Um Amor Puro
  29. Sina (Versão Up)
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Confira a agenda da turnê de Djavan:

  • São Paulo - 8 e 9 de maio
  • Salvador - 23 de maio
  • Fortaleza - 30 de junho
  • Curitiba - 13 de junho
  • Brasília - 27 de junho
  • Belo Horizonte - 18 de julho
  • Rio de Janeiro - 1 e 2 de agosto
  • Florianópolis - 29 de agosto
  • Belém - 24 de outubro
  • Recife - 31 de outubro
  • Maceió - 5 de dezembro

*Jornalista de A TARDE viajou a São Paulo à convite do evento

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