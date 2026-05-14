Isaac Moreira apresenta show em Salvador que une violão e ritmos afro

Isaac Moreira apresenta show “Minha Natureza” no Sesi Casa Branca - Foto: Isis Medeiros | Divulgação

“Um espaço de escuta no mundo acelerado em que vivemos”, é o que propõe o cantor, compositor e violonista baiano Isaac Moreira no seu novo show Minha Natureza, que será apresentado no sábado, 16, às 19h30, no SESI Casa Branca.

A apresentação marca o retorno do músico à capital baiana, cidade onde nasceu e aprofundou sua formação artística, reunindo canções do álbum homônimo lançado em 2025 e releituras de artistas que ajudam a compor sua identidade musical.

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Com uma sonoridade que dialoga com ritmos de matriz africana e a tradição da música popular brasileira, o repertório reúne composições do álbum Minha Natureza e outras, como Cordeiro de Nanã, d’Os Tincoãs, Canto de Ossanha e Berimbau, de Baden Powell. Em cena, voz, violão, percussão e flauta constroem uma experiência sensível, marcada por ancestralidade, identidade e liberdade criativa.



Em formato intimista, o artista assume voz, violão e direção musical, acompanhado por Leandro Tigrão (flauta) e Rafael Santana (percussão).



Segundo ele, a formação reduzida ajuda a construir uma apresentação mais próxima e delicada. “Essa formação, com voz, violão, flauta e percussão, permite que as nuances apareçam de forma mais sensível. Quero que as pessoas possam se sentir tocadas pela música e pela atmosfera do show”.

Escuta e conexão

O espetáculo nasceu a partir do álbum lançado neste ano, contemplado pela Lei Paulo Gustavo Bahia, e apresentado anteriormente com casa cheia no Centro de Cultura de Porto Seguro. Em Salvador, o show chega em um formato intimista, pensado para aproximar público e música.

O repertório de Minha Natureza mergulha em ritmos afro-brasileiros e nordestinos, resultado de uma pesquisa musical construída ao longo dos últimos anos. Isaac explica que esse processo surgiu da necessidade de compreender, de maneira mais consciente, as referências culturais presentes em sua própria identidade enquanto músico baiano.

“Esse processo de pesquisa se deu a partir da própria compreensão de que, enquanto músico baiano, seria importante para mim incorporar, de forma consciente, essas referências rítmicas aos arranjos das minhas composições”, afirma.

A partir disso, aprofundou estudos ligados às matrizes africanas e aos ritmos tradicionais nordestinos. “Com o estudo do pandeiro e de outros instrumentos de percussão, pude compreender um pouco mais sobre esses gêneros musicais e suas raízes profundas na cultura afro-brasileira”.

Essa pesquisa aparece em faixas como Natural e Minha Natureza, marcadas por referências ao agueré e ao jika da nação Ketu. Já Verdade, conduzida pelo ijexá, e Cidades, inspirada no barravento, trazem reflexões sobre o mundo contemporâneo e as relações humanas.

Em músicas como Mirante, Chorando Coco e Galope, o diálogo entre violão, percussão e flauta percorre sonoridades ligadas ao samba de roda, coco, maracatu e galope nordestino. Já Abraço surge como um momento mais íntimo do espetáculo, conduzido apenas pelo violão solo.

Além das composições autorais, o show incorpora releituras de artistas que ajudaram a moldar a identidade musical de Isaac, como Os Tincoãs e Baden Powell. Para o músico, esses artistas representam exemplos de obras profundamente conectadas às próprias raízes. “São, para mim, grandes exemplos de artistas que trazem para sua música o próprio contexto cultural”, diz.

Isaac destaca a dimensão estética e espiritual presente nas obras de Powell e Tincoãs. “Tanto Baden Powell, com os Afrosambas e seu violão muito presente, quanto Os Tincoãs, com seus Africantos, trazem uma dimensão estética e espiritual muito forte para a minha maneira de tocar violão e fazer música”

Trajetória

Nascido em Salvador e criado no Sul da Bahia, Isaac desenvolve um trabalho marcado pela presença do violão brasileiro, transitando entre a canção e a música instrumental. O interesse pela música começou ainda na infância, ouvindo o pai cantar e tocar flauta. Na adolescência, passou a compor e aprendeu violão de forma autodidata.

Em 2004, retornou à capital baiana para cursar Licenciatura em Música com habilitação em Violão na Universidade Católica do Salvador. Nesse período, aprofundou os estudos e teve contato com nomes como o maestro e violonista Aderbal Duarte, além de integrar projetos instrumentais, como Dueto do Mato e Duo Aro.

Hoje vivendo em Santa Cruz Cabrália, Isaac afirma que apresentar Minha Natureza em Salvador representa uma reconexão com sua própria trajetória.

“Salvador é uma cidade muito importante para mim, porque, além de ser onde nasci, foi também onde estudei e aprofundei meus conhecimentos musicais. Tenho muitas memórias afetivas daqui, além de composições e ideias musicais que começaram aqui e vieram a se concretizar mais tarde”, conta.

O retorno também representa um reencontro com a força cultural da cidade. “Esse retorno simboliza uma reconexão com a essência musical pulsante de Salvador, com sua cultura, diversidade e riqueza rítmica, que despertam minha curiosidade e me instigam na produção deste trabalho”, afirma. Para ele, o show dialoga diretamente com questões de origem e pertencimento.

“Minha Natureza fala muito sobre origem, pertencimento e reconexão comigo mesmo. Então, apresentar esse show aqui é compartilhar esse processo de volta às raízes com o público, amigos e familiares que também fazem parte dessa história”.

Isaac reforça a importância de olhar para as próprias origens. “Espero que as pessoas sejam capazes de se conectar também com essa mensagem de valorização das nossas raízes culturais”.

Show "Minha Natureza" com Isaac Moreira

Quando: sábado, 16

sábado, 16 Horário: 19h30

19h30 Onde: SESI Casa Branca (Av. Caminho de Areia, 1454 - Mangueira)

SESI Casa Branca (Av. Caminho de Areia, 1454 - Mangueira) Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (primeiro lote)

R$ 30 e R$ 15 (primeiro lote) Vendas: Sympla

Estacionamento gratuito no local

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.