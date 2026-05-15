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CULTURA

Festival gratuito transforma museu em espaço de circo em Salvador

Evento gratuito no MUNCAB terá oficinas, apresentações circenses e atividades para crianças

Isabela Cardoso
Por
Muncab
Muncab -

O Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab) receberá, no próximo dia 31 de maio, a primeira edição do Festival Fora da Caixola, evento gratuito que promete transformar o espaço em um grande ambiente de arte, brincadeira e experiências circenses para crianças e famílias em Salvador.

A programação acontece das 14h às 18h e é voltada principalmente para crianças entre 4 e 12 anos.

Idealizado pelo produtor cultural David França, o festival surge com a proposta de estimular a criatividade, a autonomia e a imaginação infantil por meio de atividades lúdicas ligadas ao universo do circo.

Além das apresentações circenses, o público poderá participar de oficinas interativas de confecção de adereços, criando itens como:

  • Chapéus coloridos
  • Narizes de palhaço
  • Varinhas mágicas

A ideia é aproximar as crianças do fazer artístico de maneira prática, educativa e participativa.

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Evento terá entrada gratuita

O Festival Fora da Caixola também reforça a proposta de democratização do acesso à cultura ao oferecer programação totalmente gratuita.

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Segundo os organizadores, a iniciativa busca criar um espaço de convivência entre famílias, arte e brincadeira em um dos principais equipamentos culturais da capital baiana.

O projeto foi contemplado nos editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e execução do Governo da Bahia através da Secretaria de Cultura do Estado.

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Tags

Cultura infantil Muncab

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