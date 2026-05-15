CULTURA
Festival gratuito transforma museu em espaço de circo em Salvador
Evento gratuito no MUNCAB terá oficinas, apresentações circenses e atividades para crianças
O Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab) receberá, no próximo dia 31 de maio, a primeira edição do Festival Fora da Caixola, evento gratuito que promete transformar o espaço em um grande ambiente de arte, brincadeira e experiências circenses para crianças e famílias em Salvador.
A programação acontece das 14h às 18h e é voltada principalmente para crianças entre 4 e 12 anos.
Idealizado pelo produtor cultural David França, o festival surge com a proposta de estimular a criatividade, a autonomia e a imaginação infantil por meio de atividades lúdicas ligadas ao universo do circo.
Além das apresentações circenses, o público poderá participar de oficinas interativas de confecção de adereços, criando itens como:
- Chapéus coloridos
- Narizes de palhaço
- Varinhas mágicas
A ideia é aproximar as crianças do fazer artístico de maneira prática, educativa e participativa.
Evento terá entrada gratuita
O Festival Fora da Caixola também reforça a proposta de democratização do acesso à cultura ao oferecer programação totalmente gratuita.
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Segundo os organizadores, a iniciativa busca criar um espaço de convivência entre famílias, arte e brincadeira em um dos principais equipamentos culturais da capital baiana.
O projeto foi contemplado nos editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e execução do Governo da Bahia através da Secretaria de Cultura do Estado.