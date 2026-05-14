Grupo histórico do teatro baiano volta aos palcos em Salvador

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Espetáculo reúne Jackson Costa, Maria Menezes, Zéu Britto, Luisa Prosérpio e Cyria Coentro - Foto: Divulgação

Um dos grupos mais tradicionais e populares do teatro baiano está de volta aos palcos de Salvador. Los Catedrásticos iniciam neste fim de semana uma nova temporada do espetáculo Macetando o Apocalipse, em cartaz no Teatro Molière.



A montagem marca o reencontro de uma formação histórica do grupo, reunindo artistas que ajudaram a consolidar o nome dos Los Catedrásticos como referência do humor e da cultura popular na Bahia.

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A temporada acontece nos dias 15, 16, 17, 22, 23 e 24 de maio, com sessões às sextas e sábados, às 20h, e aos domingos, às 18h. Os ingressos já estão disponíveis pela plataforma Sympla e também poderão ser adquiridos na bilheteria do teatro, caso as sessões não esgotem antecipadamente.

O espetáculo reúne Jackson Costa, Maria Menezes, Zéu Britto, Luisa Prosérpio e Cyria Coentro em diferentes formações ao longo das apresentações. Na estreia, marcada para sexta-feira, 15, o grupo sobe ao palco com Luisa Prosérpio.

Já no sábado, 16, e domingo, 17, Cyria retorna às apresentações conciliando as gravações de Nobreza do Amor, novela das 18h da Rede Globo.



O retorno de Cyria Coentro reforça o caráter afetivo e histórico da temporada, aproximando o público de uma formação que marcou diferentes momentos da trajetória do grupo e permanece viva na memória de gerações de espectadores baianos.

Humor, música e cultura popular

Criado em 1989, Los Catedrásticos se consolidaram como um dos grupos mais longevos do teatro da Bahia, reconhecidos pela forte comunicação com o público, pelo humor crítico e pela capacidade de transformar elementos do cotidiano em material cênico.

Em Macetando o Apocalipse, a música ocupa papel central na encenação. O espetáculo percorre estilos profundamente ligados à identidade cultural baiana, como axé, pagode, sertanejo, arrocha, samba-reggae e funk. As canções aparecem incorporadas ao humor e às situações vividas em cena, criando uma experiência marcada pela comicidade, improviso e interação direta com a plateia.

No palco, o grupo aposta em uma encenação dinâmica e próxima do público, característica que acompanha os Los Catedrásticos desde sua criação. A mistura entre crítica social, observação do cotidiano e irreverência segue como marca registrada da companhia.

Após temporadas com sessões lotadas e apresentações em cidades como Vitória da Conquista, Feira de Santana e Camaçari, o grupo retorna a Salvador reafirmando sua força no cenário cultural baiano e sua conexão com o público.

A montagem tem direção de Paulo Dourado, direção de produção de Socorro de Maria e Vitor Alves, além de produção executiva da Capricórnio Produções.

Macetando o Apocalipse — Los Catedrásticos