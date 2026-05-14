Conheça o primeiro brasileiro a receber estrela na Calçada da Fama

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Homenagem aconteceu na tarde de quarta-feira sua, 13 - Foto: AFP

O percussionista carioca Paulinho da Costa recebeu na tarde de quarta-feira sua, 13, estrela na Calçada da Fama de Hollywood, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele se tornou a primeira pessoa nascida no Brasil a ter a homenagem.

Na ocasião, Paulinho se emocionou e mandou uma mensagem para os brasileiros em português ao terminar seu discurso.

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“Agradeço do fundo do meu coração todo carinho que eu tenho recebido de todos vocês. Foi além do que eu podia esperar. Essa estrela não é só minha, essa estrela é nossa e viva o Brasil!”, disse.

Ao longo da vida, Paulinho participou de gravações de vários artistas famosos, como Madonna, Michael Jackson, Elton John, Miles Davis, Stevie Wonder e Earth, Wind & Fire.

Ele também tocou em muitas trilhas sonoras de filmes de sucesso global como ‘Os Embalos de Sábado à Noite’ (1977), ‘Dirty Dancing’ (1987), ‘Purple Rain’ (1984) e ‘Jurassic Park’ (1993).

A estrela de Paulinho fica na Vine Street, perto do prédio da lendária gravadora Capitol Records. Em seu discurso, Paulinho lembrou de gravações feitas no local.

“Vocês não acreditam quantas vezes eu atravessei aquela rua. Me deram uma multa e tentei argumentar que estava trabalhando, mas tomei mesmo assim”, brincou.

Outra pessoa associada ao Brasil que foi homenageada na calçada é a cantora, atriz e dançarina Carmen Miranda, ícone internacional do samba e da cultura brasileira. No entanto, a artista nasceu em Portugal, vindo para o Brasil aos 10 meses de idade.

Criada em 1960, a calçada homenageia personalidades do entretenimento com estrelas de bronze incrustadas em placas de terrazzo rosa. Hoje são mais de 2.800 estrelas, distribuídas em seis categorias: cinema, música, TV, rádio, teatro e esportes.

Trajetória de Paulinho da Costa

Carioca e flamenguista, Paulinho da Costa tem 77 anos e cresceu jogando bola nas ruas de seu bairro – onde também viveram Nei Lopes e Zeca Pagodinho – e batucando em tudo o que podia.

Paulinho moldou seu som em rodas de música na Festa da Igreja da Penha, também na Zona Norte, antes de virar ritmista da ala jovem da Portela, onde chegou a desfilar no carnaval. Também ampliou sua experiência percussiva tocando em terreiros de candomblé do Rio.

Entre os anos 1960 e 1970, após começar a se apresentar profissionalmente no Brasil, Paulinho fez apresentações com a banda de Sérgio Mendes e foi trabalhar com o músico nos Estados Unidos, onde se radicou.