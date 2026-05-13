Livro baiano será enredo da Vila Isabel no Carnaval 2027

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Torto Arado - Foto: Caio Lirio / Divulgação

A Unidos de Vila Isabel anunciou o enredo para o Carnaval de 2027: “Torto Arado- Sobre a terra há de viver sempre o mais forte”. Baseado no livro do escritor baiano Itamar Vieira Junior, o enredo, desenvolvido pela escola, revisita a história ambientada na Chapada Diamantina, na Bahia.

Desenvolvida pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, em parceria com o pesquisador Vinícius Natal, a história relembra o cenário de força das personagens femininas e o universo do Jarê, religião de matriz africana típica da Chapada Diamantina e inédita nos desfiles do carnaval carioca.

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De acordo com Haddad, o enredo começou a ser escrito em 2023 e a obra despertou interesse de transformar a narrativa literária em um samba-enredo.

“O percurso pelas páginas literárias foi muito transformador, de modo que passamos a nutrir o desejo de desdobrar essa história em enredo. Agora, já bem ambientados na Vila Isabel, eu e Leo percebemos que era o momento ideal”, afirmou.

Já para o idealizador da trama, Leonardo Bora, relembra que a Unidos de Vila Isabel já abordou temas ligados à demarcação de terras em outros carnavais, reforçando a conexão do novo enredo com a identidade histórica da escola.

“Sobre a história, trata-se de uma saga familiar narrada por mulheres e ambientada na Chapada Diamantina, de modo que a família da ficção é, sem dúvidas, um retrato (ou uma fotopintura, como discutimos com Itamar) de muitos Brasis que ainda existem, lutando pela terra em um país tão complexo e violento, no que diz respeito às questões fundiárias”, disse.

'Torto Arado- O Musical' em Salvador

De volta à Salvador, o espetáculo “Torto Arado - O Musical”, anunciou oito sessões na capital baiana. A apresentação ocorrerá no Teatro Trapiche Barnabé, entre os dias 5 a 28 de junho.

Inspirado no romance do escritor Itamar Vieira Jr., o musical teve início nas vendas nesta última terça-feira, 12, com valor do ingresso de R$25.

“A turnê nacional agora vai dar uma passadinha na nossa casa! Salvador, estamos voltando!”, diz em publicação nas redes sociais.