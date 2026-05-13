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SÃO JOÃO DA BAHIA

Sobrepreço: MP pede suspensão de contratos do São João em Paramirim

Órgão aponta irregularidades em contratos firmados pela gestão municipal

Ane Catarine
Por
São João da Bahia alvo do MP
São João da Bahia alvo do MP -

A menos de dois meses dos festejos juninos, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) recomendou a suspensão imediata de contratos firmados pela Prefeitura de Paramirim para apresentações artísticas no Santo Antônio de 2026. O órgão aponta indícios de sobrepreço nos cachês e possíveis irregularidades nas contratações.

A recomendação foi publicada nesta quarta-feira, 13, pelo promotor de Justiça substituto Victor de Araújo Fagundes. Entre os contratos questionados estão os dos artistas Rey Vaqueiro e Léo Foguete, ambos fechados por R$ 450 mil.

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Segundo o MP-BA, o valor pago a Rey Vaqueiro está cerca de 60% acima da média registrada em apresentações do artista nos festejos juninos da Bahia em 2025. Já no caso de Léo Foguete, a diferença apontada pelo órgão é de aproximadamente 28%.

Rey Vaqueiro e Léo Foguete
Rey Vaqueiro e Léo Foguete | Foto: Reprodução/Redes Sociais

As decisões fazem parte de uma força-tarefa do Ministério Público para fiscalizar contratos de prefeituras baianas durante o período junino. Dias antes, o órgão já havia apontado possíveis irregularidades em contratações feitas pela Prefeitura de Iraquara, na Chapada Diamantina.

A análise do MP-BA tem como base uma cartilha técnica sobre contratação de artistas para os festejos juninos de 2026, divulgada em primeira mão pelo portal A TARDE.

O documento orienta que os municípios utilizem como referência a média dos cachês pagos aos artistas no São João de 2025, com atualização monetária.

Artistas e irregularidades apontadas

De acordo com a promotoria, a média das contratações de Rey Vaqueiro em municípios baianos no São João de 2025 foi de R$ 280 mil. Corrigido pelo IPCA, o valor chegaria a R$ 290.351,46 em 2026, bem abaixo dos R$ 450 mil contratados por Paramirim.

No caso de Léo Foguete, o MP-BA afirma que a média das apresentações em 2025 foi de R$ 350 mil. Com atualização monetária, o valor chegaria a R$ 362.939,33.

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O órgão também cita a participação da dupla Maiara e Maraisa nos festejos. Embora o contrato não tenha sido localizado no Painel Nacional de Contratações Públicas (PNCP), o Ministério Público afirma que os cachês das artistas na Bahia em 2026 superariam R$ 700 mil.

Maiara e Maraisa
Maiara e Maraisa | Foto: Divulgação

Segundo a Nota Técnica nº 01/2026, contratos acima desse valor são considerados de “alta materialidade” e exigem análise mais rigorosa, além de comprovação detalhada da capacidade financeira do município.

Pedido de transparência

Na recomendação, o Ministério Público solicita que a prefeitura encaminhe cópia integral dos processos de inexigibilidade de licitação relacionados às contratações do São João.

O órgão também pede justificativa para o não cumprimento dos parâmetros previstos na Nota Técnica nº 01/2026 e a publicação de todos os contratos no Painel Nacional de Contratações Públicas.

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MP-BA São João

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