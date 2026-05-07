Bahia abrirá espaço para artistas locais no São João 2026; entenda

O Governo do Estado anunciou a abertura, entre os dias 8 e 12 de maio, de quatro editais públicos de credenciamento cultural voltados ao São João deste ano. A iniciativa prevê a seleção de artistas e bandas não-notórios, grupos de samba junino, trios e quartetos de forró e quadrilhas juninas, com resultado previsto para o dia 30 de maio.

Os editais fazem parte da estratégia do Governo da Bahia para ampliar o apoio às manifestações culturais populares durante o período junino, de forma a fortalecer artistas e grupos que atuam nas celebrações em diferentes municípios baianos.

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Veja valores de contratação

Serão selecionadas até 29 atrações de artistas e bandas não-notórios, com cachê previsto de R$ 15 mil por apresentação. Enquanto isso, os grupos de samba junino também contarão com cachê de R$ 15 mil, com previsão de até 21 selecionados.

Já os trios e quartetos de forró terão cachê de R$ 15 mil por apresentação e previsão de até 21 atrações selecionadas. As quadrilhas juninas, por sua vez, contarão com apoio de R$ 20 mil por apresentação, com expectativa de até 39 grupos contemplados.

As inscrições serão 100% on line. Os editais completos estão disponíveis também no www.ba.gov.br/sufotur/sao-joao-2026.