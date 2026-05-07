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REINAUGURAÇÃO

Novo TCA: reabertura pode ter Lula e até cinco dias de shows

Governador Jerônimo Rodrigues destacou que em um dos dias haverá um show para os trabalhadores

Yuri Abreu, Edvaldo Sales e Leo Almeida
Por Yuri Abreu, Edvaldo Sales e Leo Almeida

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Governador Jerônimo Rodrigues destacou que em um dos dias haverá um show para os trabalhadores
Governador Jerônimo Rodrigues destacou que em um dos dias haverá um show para os trabalhadores - Foto: Caio Lírio | Divulgação

A reabertura do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, pode contar com a presença do presidente Lula (PT) e até cinco dias de shows. O equipamento, que está fechado há três anos, devido a um incêndio que atingiu telhado no dia 25 de janeiro de 2023, vai ser reaberto em 1º de julho deste ano, mesma data prevista para a conclusão da reforma completa.

Nesta quinta-feira, 7, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) revelou, ao ser questionado pelo portal A TARDE, que convidou o presidente para a reinauguração.

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“Ele confirmou que deverá vir para o 2 de Julho. Fiz dois convites a ele na semana passada, um foi para inaugurar o novo TCA. Nós vamos fazer ali uns quatro ou cinco dias de shows”, disse Jerônimo durante a autorização da construção da primeira maternidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana.

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Show para operários

O gestor destacou que em um dos dias haverá um show para os trabalhadores. “Um dia nós vamos oferecer oportunidade para os operários da obra poderem sentar naquelas cadeiras do teatro e assistir a um show. Vamos levar estudantes e pessoas com deficiência”, garantiu.

E vamos preparar um show para a inauguração e espero que o Lula, Janja, com os ministros, possam vir entregar conosco o Teatro Castro Alves.
Jerônimo Rodrigues - governador da Bahia
Jerônimo Rodrigues, Lula, Janja e Margareth Menezes
Jerônimo Rodrigues, Lula, Janja e Margareth Menezes | Foto: Feijão Almeida | GOVBA

A obra

A obra do TCA está 85% concluída. A reforma está nos ajustes finais, especialmente da montagem da Sala Principal, que vai acontecer durante o mês de maio de forma mais efetiva, com a colocação das poltronas, adequação do ar-condicionado e de toda a vestimenta cênica.

Em entrevista ao A TARDE, o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, afirmou que esse é o momento de “força máxima da obra”, em que tem mais frentes de trabalho atuando de forma simultânea.

Programação extensa no mês da Independência da Bahia

A reabertura do TCA vai contar com uma programação especial e que se estenderá ao longo de julho.

“Vai começar no dia 1º, como já foi anunciado pelo governador, mas não será uma programação de um dia só, até porque a expectativa, tanto artística quanto dos nossos públicos, é tão grande que seria impossível abrigar tudo isso em um único dia”, prometeu Bruno Monteiro.

O gestor destacou que terá espaço para o conjunto das artes cênicas e performativas da Bahia. “O TCA é o lugar do teatro, da música, da dança, mas ele é o lugar das exposições, dos encontros e tudo isso vai ter espaço nessa programação de reabertura”, garantiu.

Nós teremos um teatro completamente modernizado, reformado, acessível e mais seguro. Ao mesmo tempo que é um teatro que mantém sua tradição de excelência e como um dos principais palcos de realização da cultura baiana e brasileira.
Bruno Monteiro - secretário de Cultura da Bahia

A data limite não foi escolhida por acaso, já que julho é o mês da Independência da Bahia. A escolha busca aproveitar o período de maior mobilização cultural no estado.

“Eu acredito que o próprio marco do teatro está retornando em torno do 2 de Julho tem um significado muito grande. Porque é o momento em que nós celebramos a libertação do Brasil a partir da luta do povo baiano, que garantiu a independência, autonomia e a liberdade. E nada combina mais com liberdade, independência, direitos e autonomia do que a cultura”, falou o secretário.

Investimento de R$ 260 milhões

A reforma do TCA contou com um investimento de cerca de R$ 260 milhões do governo estadual.

Na última terça-feira, 5, foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) que R$ 6,3 milhões foram destinados para a obra.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Cultura explicou que o valor é parcela da obra dentro do orçamento previsto. “É um fluxo financeiro normal e previsto. Uma parcela da obra, sem adições ao orçamento”, garantiu a pasta.

O projeto prevê a modernização do espaço, com:

  • Novos sistemas de áudio, vídeo e iluminação cênica;
  • Melhoria da acústica e da acessibilidade;
  • Restauração das poltronas e de áreas históricas;

Vale lembrar que, diferente de teatros convencionais, o TCA é um complexo dividido em espaços que atendem a todos os nichos.

Embora a Sala Principal do TCA esteja fechada, o equipamento cultural tem funcionado de forma parcial com:

  • Concha Acústica: funciona plenamente e recebe grandes shows nacionais e internacionais
  • Sala do Coro: também está aberta, com espetáculos menores, peças e apresentações intimistas

Esse funcionamento parcial, no entanto, não atende à demanda de grandes eventos culturais na capital baiana.

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