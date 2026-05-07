Bahia fará investimento milionário em artistas do forró tradicional

Pelo menos 25% dos recursos serão aplicados na contratação de artistas do autêntico forró - Foto: Edson Andrade | Divulgação

Em 2026, o Governo da Bahia decidiu investir no fortalecimento da identidade cultural do São João da Bahia e dos demais festejos juninos. Pelo menos 25% dos recursos destinados às apresentações artísticas serão aplicados na contratação de artistas do autêntico forró, com ênfase no xaxado, baião, xote e no forró pé-de-serra.

Por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur) serão investidos quase R$ 147 milhões, podendo contemplar até 416 municípios em todos os territórios de identidade da Bahia.

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As prefeituras podem realizar as suas inscrições a partir desta sexta-feira, 8, até o próximo dia 12 de maio, no site da Sufotur, órgão vinculado à Secretaria de Turismo (Setur).

O edital de Seleção Pública para as festas juninas de Santo Antônio, São João e São Pedro prevê aportes que variam de R$98 mil a R$631 mil por município, compreendendo os festejos entre 5 de junho e 3 de julho de 2026.

Cidades em situação de emergência ou calamidade não podem participar. Em respeito à legislação eleitoral, as marcas do Governo do Estado devem ser retiradas dos palcos a partir de 4 de julho.

“A determinação do governador Jerônimo Rodrigues é o de valorizar os nossos artistas do forró e a nossa cultura junina, que é a grande festa do interior da Bahia, mas com transparência e responsabilidade”, diz Gustavo Stelitano, superintendente da Sufotur.

Já o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, destacou que o São João é a maior manifestação cultural do povo nordestino “e é aqui na Bahia que ele tem a sua maior expressão”.

“Ciente da importância dessa festa para o turismo, para a cultura e a economia da Bahia, é que o governo do Estado lança editais onde municípios, grupos de forró, quadrilhas e forrozeiros podem se credenciar para receber o nosso apoio. Com isso, nós vamos realizar o maior e melhor São João do Brasil”, completou.

As prefeituras devem apresentar todos os documentos exigidos, incluindo comprovação de regularidade fiscal. A classificação de cada município levará em conta o histórico dos festejos, a capacidade de geração de fluxo turístico, além de aspectos próprios de cada projeto, especialmente a valorização da tradição das festas juninas.

A comissão de seleção é integrada por servidores da Sufotur, secretarias de Turismo, Relações Institucionais, Cultura e Casa Civil.

O que é o forró tradicional?

Conhecido também como forró de raiz, o forró tradicional é o nome dado a representação de um grupo de ritmos que englobam o forró. Dentre eles, o baião, xaxado, xote e arrasta-pé.

Instrumentos musicais, como sanfona, zabumba e triângulo também entram na nomenclatura, além do cordel, bandas pífano e mestres rabequeiros, unindo todas as práticas derivadas do gênero musical.

“Existem um monte de coisas hoje que não tem nada a ver com o forró tradicional, mas que as pessoas chamam de forró, como o piseiro e o forró eletrônico. Mas a gente tem muito bem desenhado e estruturado o que é o forró de raiz”, disse o cantor Del Feliz, que faz parte do comitê do Fórum Nacional do Forró de Raiz.

“O arrasta-pé, baião, xaxado, coco, xote e rojão são um aglomerado de ritmos que formam aquilo que a gente entende por forró. E tem também na sua essência uma identificação dessa música com a sanfona, zabumba e triângulo”, reforçou ele ao portal A TARDE.

“Tradição precisa ser mantida”

O artista ainda ressaltou que a cultura deve se renovar, mas a tradição precisa ser mantida. “O novo sempre vem, a cultura não é estática não, ela está sempre se reinventando e se moldando. Porém é muito importante que a gente preserve aquilo que nos identifica, que é identidade, e o forró é identidade. O forró é um pedaço da alma do povo nordestino, né? Eu acho que o forró exibe muito do que a gente é”, afirmou.