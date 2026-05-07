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FOCO NOS BAIRROS

São João deixa o Parque de Exposições e foca no Pelourinho em Salvador

Informação foi confirmada ao portal A TARDE pelo secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro

Edvaldo Sales
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| Atualizada em

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Informação foi confirmada ao portal A TARDE pelo secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro
Informação foi confirmada ao portal A TARDE pelo secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

O Governo da Bahia decidiu não realizar o tradicional São João da Bahia no Parque de Exposições em 2026 e investir nos festejos juninos no Pelourinho e em outros bairros de Salvador.

A informação foi confirmada ao portal A TARDE nesta quinta-feira, 7, pelo secretário de Cultura, Bruno Monteiro.

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Segundo o gestor, foi uma opção de investimento nos bairros. “É uma estrutura muito grande, bastante complexa e a gente tem que fazer escolhas”, pontuou.

“O dinheiro público tem limitação e a opção desse ano foi aumentar o apoio aos municípios e garantir mais festejos nos bairros de Salvador. Com isso, a nossa programação na capital será no Pelourinho e diversos bairros esse ano”, completou Bruno Monteiro.

Investimento milionário em artistas do autêntico forró

Em 2026, o Governo da Bahia também vai investir no fortalecimento da identidade cultural do São João da Bahia e dos demais festejos juninos. Pelo menos 25% dos recursos destinados às apresentações artísticas serão aplicados na contratação de artistas do autêntico forró, com ênfase no xaxado, baião, xote e no forró pé-de-serra.

Por meio da Sufotur (Superintendência de Fomento ao Turismo) serão investidos quase R$ 147 milhões, podendo contemplar até 416 municípios em todos os territórios de identidade da Bahia.

As prefeituras podem realizar as suas inscrições a partir desta sexta-feira, 8, até o próximo dia 12 de maio, no site da Sufotur.

O edital de Seleção Pública para as festas juninas de Santo Antônio, São João e São Pedro prevê aportes que variam de R$98 mil a R$631 mil por município, compreendendo os festejos entre 5 de junho e 3 de julho de 2026.

Cidades em situação de emergência ou calamidade não podem participar. Em respeito à legislação eleitoral, as marcas do Governo do Estado devem ser retiradas dos palcos a partir de 4 de julho.

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Tags:

Governo da Bahia Parque de Exposições pelourinho Salvador São João São João da Bahia

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