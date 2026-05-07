FOCO NOS BAIRROS
São João deixa o Parque de Exposições e foca no Pelourinho em Salvador
Informação foi confirmada ao portal A TARDE pelo secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro
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O Governo da Bahia decidiu não realizar o tradicional São João da Bahia no Parque de Exposições em 2026 e investir nos festejos juninos no Pelourinho e em outros bairros de Salvador.
A informação foi confirmada ao portal A TARDE nesta quinta-feira, 7, pelo secretário de Cultura, Bruno Monteiro.
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Segundo o gestor, foi uma opção de investimento nos bairros. “É uma estrutura muito grande, bastante complexa e a gente tem que fazer escolhas”, pontuou.
“O dinheiro público tem limitação e a opção desse ano foi aumentar o apoio aos municípios e garantir mais festejos nos bairros de Salvador. Com isso, a nossa programação na capital será no Pelourinho e diversos bairros esse ano”, completou Bruno Monteiro.
Investimento milionário em artistas do autêntico forró
Em 2026, o Governo da Bahia também vai investir no fortalecimento da identidade cultural do São João da Bahia e dos demais festejos juninos. Pelo menos 25% dos recursos destinados às apresentações artísticas serão aplicados na contratação de artistas do autêntico forró, com ênfase no xaxado, baião, xote e no forró pé-de-serra.
Por meio da Sufotur (Superintendência de Fomento ao Turismo) serão investidos quase R$ 147 milhões, podendo contemplar até 416 municípios em todos os territórios de identidade da Bahia.
As prefeituras podem realizar as suas inscrições a partir desta sexta-feira, 8, até o próximo dia 12 de maio, no site da Sufotur.
O edital de Seleção Pública para as festas juninas de Santo Antônio, São João e São Pedro prevê aportes que variam de R$98 mil a R$631 mil por município, compreendendo os festejos entre 5 de junho e 3 de julho de 2026.
Cidades em situação de emergência ou calamidade não podem participar. Em respeito à legislação eleitoral, as marcas do Governo do Estado devem ser retiradas dos palcos a partir de 4 de julho.
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