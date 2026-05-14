Fundação Casa de Jorge Amado cria clube de leitura gratuito

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Fundação Casa de Jorge Amado novo clube de leitura - Foto: Acervo Casa Jorge Amado

A Fundação Casa de Jorge Amado anunciou a criação do “Amado Clube de Leitura”, iniciativa que integra a programação especial pelos 40 anos da instituição e pretende reunir leitores de diferentes regiões do país para debater a obra do escritor baiano.

Gratuito e virtual, o projeto contará com 80 vagas e encontros mensais realizados entre junho de 2026 e fevereiro de 2027.

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As inscrições estarão abertas entre os dias 14 e 31 de maio, ou até o preenchimento total das vagas, por meio de formulário disponibilizado nas redes sociais e nos sites oficiais da Fundação Casa de Jorge Amado e da Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Poderão participar interessados de todo o Brasil com idade mínima de 18 anos.

Os encontros acontecerão sempre no último sábado de cada mês, das 15h às 17h, pela plataforma Zoom. Ao longo de oito encontros, os participantes irão percorrer diferentes fases da produção literária de Jorge Amado, discutindo temas como desigualdade social, política, religiosidade, cultura popular e identidade brasileira.



Os participantes que alcançarem frequência mínima de 70% receberão certificado emitido pela Fundação Casa de Jorge Amado e pela Unespar – Campus Paranaguá.

A coordenação do projeto é assinada pelo jornalista Roberto Aguiar, da Fundação Casa de Jorge Amado, e pelo professor doutor Evandro José dos Santos Neto, da Unespar – Campus Paranaguá. Segundo Roberto Aguiar, a proposta busca ampliar o contato entre leitores a partir da literatura amadiana.

“O ‘Amado Clube de Leitura’ nasce com o objetivo de criar um espaço permanente de encontro, reflexão e troca de experiências em torno da obra de Jorge Amado. Queremos aproximar leitores, incentivar a formação crítica e celebrar a permanência de uma literatura profundamente conectada ao povo brasileiro”, afirma.

Já Evandro José dos Santos Neto destaca o papel acadêmico e cultural da iniciativa. “Esse projeto fortalece a relação entre universidade, literatura e sociedade. A obra de Jorge Amado permite debates fundamentais sobre cultura, política, identidade e memória social".

"O clube de leitura será também um espaço de formação e produção coletiva de conhecimento”, ressalta.

A programação do clube inclui obras de diferentes períodos da carreira do autor, começando por 'Jubiabá', em junho, e encerrando com 'O Sumiço da Santa', em fevereiro de 2027. Também serão debatidos títulos como 'Gabriela, Cravo e Canela', 'Terras do Sem-Fim' e 'A Morte e a Morte de Quincas Berro D'Água'.

A criação do clube faz parte da agenda comemorativa organizada pela Fundação Casa de Jorge Amado ao longo de 2026, ano em que a instituição celebra quatro décadas de atuação voltadas à preservação da memória e da obra do escritor baiano.



Confira o cronograma completo: