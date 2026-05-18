Festival de dança tem abertura gratuita em teatro de Camaçari

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Ballace em Camaçari - Foto: Foto: Rubens Cerqueira

O Festival Nacional de Dança, Ballace, celebra duas décadas com abertura no dia 3 de junho, às 19h, no Teatro Cidade do Saber (TCS), em Camaçari. A entrada é gratuita, com ingressos adquiridos por meio da plataforma Sympla.

Abrindo o festival, o palco recebe a FOHAT Cia de Dança Contemporânea, sediada em Goiânia.

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Apresentando o espetáculo ‘Fuxico’, a companhia conta com 11 bailarinos em cena e coreografia de Ariadna Vaz. A performance reúne referências populares marcadas pela valorização da cultura brasileira.

Sobre o Ballace

Realizado entre os dias 4 e 7 de junho, o festival promove apresentações, competições e oficinas. Além de intercâmbio artístico em diferentes categorias.

Entre os jurados e professores confirmados para esta edição estão confirmados os profissionais, Octávio Nassur, Marcos Santiago, Flávia Burlini, Karol Grandi, além da camaçariense Sinha Guimarães.