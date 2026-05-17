Shakira desabafa sobre show no Rio: “Difícil nessas condições”

Siga o A TARDE no Google

Diva pop expôs o quanto foi difícil se apresentar e aproveitou para exaltar o apoio do público - Foto: AFP

Shakira decidiu falar pela primeira vez sobre ter recebido a notícia de que o pai havia passado mal horas antes de subir ao palco para o maior show de sua carreira na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

A diva pop fez um desabafo e expôs o quanto foi difícil se apresentar no Todo Mundo no Rio, e aproveitou para revelar que o apoio do público fez toda a diferença.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Foi um pouco difícil fazer um show nessas condições, porque eu sabia que meu pai estava um pouco doente naquele dia”, disse a cantora em entrevista à emissora colombiana Noticias Caracol, na sexta-feira, 15.

A artista complementou: “Mas consegui fazer o show, e consegui pelo público que estava ali presente, me dando toda a força”.

O que houve com o pai de Shakira

O pai da artista, William Mebarak Chadid, que tem 94 anos, sofreu uma isquemia, que consiste na diminuição ou interrupção do fluxo sanguíneo em uma parte do corpo, e foi internado horas antes da apresentação.

Ele ficou 24 horas sob observação em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital em Barranquilla, na Colômbia. Em seguida, foi transferido para um quarto, onde permaneceu por mais um dia.

Após novos exames, recebeu liberação para seguir o tratamento em casa, segundo a imprensa colombiana.

Show e críticas

Shakira foi alvo de críticas por usar playback em alguns momentos da apresentação e pelo atraso de mais de uma hora para subir ao palco, no dia 2 de maio.

O show de Shakira reuniu um público de cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, segundo a Riotur. No entanto, web questionou o número divulgado pela Prefeitura do Rio.

Algumas pessoas comparam as imagens da apresentação da cantora colombiana com a última edição do Todo Mundo no Rio, comandada por Lady Gaga em 2025. Naquele ano, Gaga teve um público estimado de mais de 2,1 milhões de pessoas.

Já Madonna, que se apresentou em 2024, teria reunido cerca de 1,9 milhão de fãs para Copacabana.

Momento icônico

Shakira destacou como o show foi um dos momentos mais incríveis e icônicos de sua carreira.

Assista a entrevista completa: