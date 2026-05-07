Neymar e Shakira empatam em número de participações em Copas do Mundo

Quando o assunto é Copa do Mundo, alguns nomes são velhos conhecidos do torneio - e nem todos são jogadores. Confirmada como cantora da música da Copa do Mundo de 2026, Shakira se igualou a Neymar em número de participações em Copas, ambos com três mundiais.

Enquanto Neymar ainda luta para garantir presença na lista final da Seleção Brasileira, Shakira confirmou oficialmente nesta quarta-feira, 7, sua terceira participação musical no maior torneio de futebol do planeta.

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A cantora colombiana anunciou "Dai Dai", música da Copa do Mundo de 2026, em parceria com o cantor nigeriano Burna Boy. Com isso, ela alcança a marca de Mundiais disputados por Neymar até hoje, que jogou as Copas de 2014, 2018 e 2022.

"Waka Waka" e "La La La"

A relação de Shakira com a Copa começou em 2010, na África do Sul, quando lançou "Waka Waka (This Time for Africa)", considerada uma das músicas mais emblemáticas da história do torneio.

A faixa ultrapassou 4,5 bilhões de visualizações no YouTube e virou símbolo daquele Mundial, tanto pela mistura de ritmos africanos quanto pela coreografia que se espalhou pelo planeta.

Quatro anos depois, na Copa do Mundo do Brasil, a cantora voltou ao centro das atenções com "La La La", música lançada em parceria com Carlinhos Brown. O clipe, inclusive, conta com participação do próprio Neymar, junto a diversos craques do ano.

Agora, em 2026, a artista colombiana retorna mais uma vez como protagonista musical da competição com "Dai Dai", faixa que terá lançamento oficial no próximo dia 14 de maio, inclusive com parte do videoclipe oficial gravado no Estádio do Maracanã.

Neymar tenta garantir quarta Copa da carreira

Do outro lado da comparação está Neymar, que vive corrida contra o tempo para disputar sua quarta Copa do Mundo. Até aqui, o camisa 10 participou das edições de 2014, no Brasil, 2018, na Rússia, e 2022, no Catar.

No entanto, o craque ficou fora do álbum oficial da Copa de 2026 lançado pela Panini, situação que gerou forte repercussão entre torcedores.

A ausência aconteceu porque Neymar não atua pela Seleção Brasileira desde outubro de 2023, quando sofreu grave lesão no joelho em partida contra o Uruguai pelas Eliminatórias.

Desde então, o jogador também não voltou a ser convocado regularmente, inclusive já sob o comando de Carlo Ancelotti. A lista definitiva da Seleção será divulgada apenas no próximo dia 18 de maio, em evento no Museu do Amanhã.

Enquanto isso, Shakira já garantiu presença confirmada em mais um Mundial, consolidando o posto raro de artista mais associada às trilhas sonoras da Copa do Mundo no século XXI.