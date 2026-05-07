Fim de uma era: FIFA encerra parceria de álbuns com Panini

A Fifa anunciou, nesta quinta-feira, 7, o fim da parceria com a Panini para a fabricação dos álbuns de figurinha da Copa do Mundo. Além disso, a maior entidade do futebol ainda revelou que a Fanatics vai assumir o posto.

A Panini vinha sendo parceira da Fifa na produção dos álbuns e figurinhas da Copa do Mundo desde a edição de 1970, disputada no México, configurando o fim de um ciclo de 60 anos.

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A nova marca já será a responsável de produzir os colecionáveis da Copa do Mundo a partir de 2031. Com isso, o primeiro mundial sem a fabricação da Panini será a Copa de 2034, que ocorrerá na Arábia Saudita.

Vale ressaltar que a produção dos álbuns de 2026 e 2030 seguirão sob responsabilidade da Panini.

Justificativa por trás da mudança

O presidente da Fifa Gianni Infantino afirma que a decisão se deu por conta da tradicionalidade da Fanatic em produzir itens colecionáveis. O intuito é globalizar o engajamento dos fãs.

“Com a Fanatics, vemos que eles estão promovendo uma enorme inovação em colecionáveis esportivos, o que oferece aos fãs uma forma nova e significativa de se conectar com seus times e com seus jogadores favoritos. Então, do ponto de vista da Fifa, podemos globalizar esse engajamento de fãs justamente graças ao nosso portfólio global de torneios. E isso fornece outra importante fonte de receita comercial que direcionamos de volta, como sempre, para o jogo, para o futebol”, disse Gianni Infantino.

Como parte do novo acordo,a Fanatics se comprometeu a distribuir mais de 150 milhões de dólares (R$ 793 milhões) em colecionáveis de forma gratuita para crianças ao redor do mundo.