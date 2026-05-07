Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Fim de uma era: FIFA encerra parceria de álbuns com Panini

Empresa é a responsável por confeccionar os álbuns do Mundial desde 1970

Gustavo Zambianco
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Álbum da Copa do Mundo 2026
Álbum da Copa do Mundo 2026 - Foto: Divulgação | Panini

A Fifa anunciou, nesta quinta-feira, 7, o fim da parceria com a Panini para a fabricação dos álbuns de figurinha da Copa do Mundo. Além disso, a maior entidade do futebol ainda revelou que a Fanatics vai assumir o posto.

A Panini vinha sendo parceira da Fifa na produção dos álbuns e figurinhas da Copa do Mundo desde a edição de 1970, disputada no México, configurando o fim de um ciclo de 60 anos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A nova marca já será a responsável de produzir os colecionáveis da Copa do Mundo a partir de 2031. Com isso, o primeiro mundial sem a fabricação da Panini será a Copa de 2034, que ocorrerá na Arábia Saudita.

Vale ressaltar que a produção dos álbuns de 2026 e 2030 seguirão sob responsabilidade da Panini.

Leia Também:

Ela de novo! Shakira anuncia música oficial da Copa no Maracanã
Ex-Bahia, Ratão afirma que Juba já estaria convocado se jogasse no eixo
Erick tem punição reduzida pelo STJD, mas vira desfalque contra o Flu
Fluminense x Vitória: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo

Justificativa por trás da mudança

O presidente da Fifa Gianni Infantino afirma que a decisão se deu por conta da tradicionalidade da Fanatic em produzir itens colecionáveis. O intuito é globalizar o engajamento dos fãs.

“Com a Fanatics, vemos que eles estão promovendo uma enorme inovação em colecionáveis esportivos, o que oferece aos fãs uma forma nova e significativa de se conectar com seus times e com seus jogadores favoritos. Então, do ponto de vista da Fifa, podemos globalizar esse engajamento de fãs justamente graças ao nosso portfólio global de torneios. E isso fornece outra importante fonte de receita comercial que direcionamos de volta, como sempre, para o jogo, para o futebol”, disse Gianni Infantino.

Como parte do novo acordo,a Fanatics se comprometeu a distribuir mais de 150 milhões de dólares (R$ 793 milhões) em colecionáveis de forma gratuita para crianças ao redor do mundo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Álbum da Copa copa do mundo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Álbum da Copa do Mundo 2026
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

Álbum da Copa do Mundo 2026
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

Álbum da Copa do Mundo 2026
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

Álbum da Copa do Mundo 2026
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

x