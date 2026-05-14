Madonna, Shakira e BTS comandarão show inédito na final da Copa de 2026

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- Foto: Reprodução/redes sociais

A Fifa anunciou nesta quinta-feira, 14, que a final da Copa do Mundo de 2026 contará, pela primeira vez na história do torneio, com um show do intervalo inspirado no modelo do Super Bowl. As atrações escolhidas para o espetáculo são a cantora Madonna, a colombiana Shakira e o grupo sul-coreano BTS.

A apresentação acontecerá no dia 19 de julho, durante a decisão do Mundial, no estádio MetLife Stadium, nos Estados Unidos.

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O anúncio foi feito pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, por meio das redes sociais. Segundo ele, o espetáculo pretende unir música e futebol em um evento global voltado também para ações sociais.

De acordo com a entidade, o show apoiará o Fundo Global de Educação Cidadã da Fifa, iniciativa que busca ampliar o acesso de crianças à educação e ao esporte. A proposta prevê que parte do valor arrecadado com os ingressos da competição seja destinada ao projeto.

A curadoria artística do espetáculo ficará sob responsabilidade de Chris Martin, vocalista da banda Coldplay.

A Copa do Mundo de 2026 será realizada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, com partidas sediadas nos Estados Unidos, Canadá e México.

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