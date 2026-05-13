Jogador na pré-lista da Seleção para Copa do Mundo deixa campo de maca

Paulo Henrique esteve entre os titulares no amistoso contra o Japão - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

O lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco, sentiu fortes dores após uma disputa de bola e precisou sair de maca da partida contra o Paysandu nesta quarta-feira, 13, válida pela volta dos 16 avos de final da Copa do Brasil. A possível lesão do jogador pode ser uma preocupação para o treinador Carlo Ancelotti, que incluiu o lateral do Vasco na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

O choque entre Paulo Henrique e o adversário aconteceu aos três minutos do segundo tempo. Não foi marcado falta no lance, mas o lateral seguiu com dores na perna esquerda e não conseguiu continuar em campo.

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Vasco’s Paulo Henrique who is on the World Cup pre-list was subbed off with an injury against Paysandu.



Hopefully it’s nothing serious 🙏🏼 pic.twitter.com/A5nzzKIPDd — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) May 14, 2026

Outras opções

Paulo Henrique já foi convocado por Carlo Ancelotti nas Datas Fifa de outubro e novembro de 2025. Na primeira, o lateral atuou nas partidas contra Coreia do Sul e Japão, sendo titular contra os japoneses, quando marcou um gol. Na segunda oportunidade, contra Tunísia e Senegal, ele não saiu do banco de reservas.

Além dele, Danilo (Flamengo), Wesley (Roma) e Vitinho (Botafogo) foram escolhidos por Carlo Ancelotti para disputar a posição na Copa do Mundo.

Fora esses, quem pode pintar no torneio como uma alternativa para a lateral direita é o zagueiro Roger Ibanez (Al-Ahli), que fez essa função nos dois últimos amistosos da Seleção, contra França e Croácia, quando foi titular.