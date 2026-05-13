Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > FUTEBOL

PREOCUPAÇÃO

Jogador na pré-lista da Seleção para Copa do Mundo deixa campo de maca

Atleta sentiu fortes dores após choque em disputa de bola com adversário

Gustavo Nascimento
Por
Paulo Henrique esteve entre os titulares no amistoso contra o Japão
Paulo Henrique esteve entre os titulares no amistoso contra o Japão -

O lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco, sentiu fortes dores após uma disputa de bola e precisou sair de maca da partida contra o Paysandu nesta quarta-feira, 13, válida pela volta dos 16 avos de final da Copa do Brasil. A possível lesão do jogador pode ser uma preocupação para o treinador Carlo Ancelotti, que incluiu o lateral do Vasco na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

O choque entre Paulo Henrique e o adversário aconteceu aos três minutos do segundo tempo. Não foi marcado falta no lance, mas o lateral seguiu com dores na perna esquerda e não conseguiu continuar em campo.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Outras opções

Paulo Henrique já foi convocado por Carlo Ancelotti nas Datas Fifa de outubro e novembro de 2025. Na primeira, o lateral atuou nas partidas contra Coreia do Sul e Japão, sendo titular contra os japoneses, quando marcou um gol. Na segunda oportunidade, contra Tunísia e Senegal, ele não saiu do banco de reservas.

Além dele, Danilo (Flamengo), Wesley (Roma) e Vitinho (Botafogo) foram escolhidos por Carlo Ancelotti para disputar a posição na Copa do Mundo.

Leia Também:

DECISÃO NO SAUDITÃO

Ex-técnico do Vitória pode impedir título inédito de Cristiano Ronaldo
Ex-técnico do Vitória pode impedir título inédito de Cristiano Ronaldo imagem

UNIÃO

Bamor se junta à TUI e é incluída entre as torcidas presentes na Copa
Bamor se junta à TUI e é incluída entre as torcidas presentes na Copa imagem

COPA DO BRASIL

Torcida do Vitória esgota ingressos para decisão contra o Flamengo
Torcida do Vitória esgota ingressos para decisão contra o Flamengo imagem

Fora esses, quem pode pintar no torneio como uma alternativa para a lateral direita é o zagueiro Roger Ibanez (Al-Ahli), que fez essa função nos dois últimos amistosos da Seleção, contra França e Croácia, quando foi titular.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo Futebol lesão seleção brasileira

Relacionadas

Mais lidas