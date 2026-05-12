Ancelotti fala sobre Neymar na Copa do Mundo: "Ele melhorou muito"

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

O italiano Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira, falou nesta terça-feira, 12, sobre a presença de Neymar na Copa do Mundo de 2026. De acordo com o técnico, a eventual convocação do camisa 10 do Santos será baseada exclusivamente em critérios técnicos e físicos, sem influência do peso histórico do atacante ou da pressão externa.

Em entrevista à agência Reuters, Ancelotti reconheceu a importância de Neymar para o futebol brasileiro, mas ressaltou que ainda avalia cuidadosamente a condição do jogador antes de definir a lista final para a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho.

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“Quando você precisa escolher, precisa levar muitos fatores em consideração. Neymar é um jogador importante para este país pelo talento que sempre demonstrou. Mas ele teve problemas, está se recuperando e trabalhando duro para voltar”, afirmou Ancelotti.

Ele ainda destacou que o craque apresentou evolução nos últimos jogos: “Ele melhorou bastante nos últimos jogos, está atuando regularmente. Não é uma decisão fácil. Precisamos pesar cuidadosamente os prós e os contras”.

Pressão?

Nas últimas semanas, diversos jogadores se posicionaram publicamente de forma favorável à convocação de Neymar, de forma que Ancelotti afirmou que não existe qualquer possibilidade de impacto negativo no ambiente interno caso o camisa 10 do Santos seja chamado para a Copa.



“Neymar é muito querido não apenas pelo povo brasileiro, mas também pelos jogadores. Se eu convocá-lo, não será como jogar uma bomba dentro do vestiário. Ele é muito amado”, disse.



Apesar disso, o técnico reforçou que a palavra final será exclusivamente dele:

Não sofri pressão de ninguém para convocar Neymar. Tenho autonomia total. A decisão será 100% profissional. Vou levar em conta apenas o desempenho dele como jogador. Carlo Ancelotti - Treinador da Seleção Brasileira

Busca por intensidade

Um ponto que pode pesar contra Neymar é a intenção de Ancelotti de montar uma equipe capaz de sustentar uma intensidade alta durante os jogos, especialmente no setor ofensivo.

“Ele melhorou sua condição física nos últimos jogos. Consegue manter alta intensidade durante uma partida. Mas existem jogos e jogos”, declarou o italiano.

Ele ainda demonstrou confiança na própria avaliação ao defender que possui mais informações sobre os jogadores brasileiros do que qualquer outra pessoa envolvida no debate: “Posso montar uma equipe perfeita? Impossível. Mas posso montar uma equipe com menos erros do que outros fariam. Disso eu tenho certeza”.