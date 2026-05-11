Artilheiro da era Ancelotti pelo Brasil está fora da Copa do Mundo

Depois de Rodrygo, mais um atacante que fez parte do ciclo da Seleção Brasileira até a Copa do Mundo 2026 com Carlo Ancelotti virou desfalque da Amarelinha. Se trata do atacante Estêvão, do Chelsea, que se recupera de uma lesão muscular na coxa direita e não faz parte da lista de 55 jogadores pré-convocados para a disputa do Mundial.

O jogador de 19 anos se machucou em jogo contra o Manchester United válido pela Premier League, no dia 18 de abril deste ano. O brasileiro sentiu dores após pisar em falso no gramado, precisou ser substituído da partida e não quis fazer um tratamento conservador pensando em se recuperar a tempo da Copa. A informação foi divulgada pelo portal 'ge'.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Estêvão marcou oito jogos e deu três assistências em 36 jogos na temporada pelo Chelsea, e também vinha se destacando pela Seleção Brasileira, como o artilheiro da era Ancelotti (5 gols marcados). Sem uma das principais promessas do país, a Amarelinha passa a contar com Raphinha como um titular absoluto na ponta-direita.

Antes de Estêvão, Rodrygo (rompimento do ligamento do joelho) e Éder Militão (lesão na coxa) se lesionaram e também têm ausências garantidas na Copa do Mundo. O lateral-direito Vanderson está praticamente fora do Mundial, e o goleiro Alisson se recupera de uma contusão na coxa, mas deve retornar a tempo para estar à disposição.

Quem está confirmado na lista dos 55 pré-convocados é o lateral-esquerdo Luciano Juba, do Bahia. O jogador vive fase goleadora com a camisa do Esquadrão de Aço e concorre a vaga entre os jogadores que representarão o Brasil nos Estados Unidos, México e Canadá.