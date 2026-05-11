Juba e Neymar? Saiba quem deve estar na pré-lista de Ancelotti

Carlo Ancelotti encaminhou pré-lista com 55 nomes à Fifa de atletas que podem disputar Copa de 2026 - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, encaminhou à Fifa, nesta segunda-feira, 11, uma pré-lista com até 55 nomes de atletas que podem disputar a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, que começa no dia 11 de junho.



No próximo dia 18 (segunda-feira), o italiano fará a divulgação da lista final com os 26 nomes dentre os pré-selecionados.



Nesta primeira relação, aparecem nomes de atletas que estão em processo de recuperação de lesões ou estão jogando e sob avaliação do técnico. Um dos exemplos é Neymar (Santos), ainda uma incerteza para a convocação definitiva. O atacante Estêvão (Chelsea) deve ficar de fora enquanto se recupera de lesão muscular.

Neymar está em pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo | Foto: Raul Barreta/Santos FC

Nomes certos

Alguns nomes que estão na pré-lista já estão com o passaporte carimbado para a América do Norte — apenas uma lesão às vésperas do Mundial pode acabar com o sonho de um deles. Titular, o goleiro Alisson (Liverpool) também é uma certeza se estiver recuperado a tempo hábil.

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Danilo (lateral/zagueiro, Flamengo)

Marquinhos (zagueiro, PSG/FRA)

Casemiro (meio-campo, Manchester United/ING)

Bruno Guimarães (meio-campo, Newcastle/ING)

Vini Jr (atacante, Real Madrid/ESP)

Raphinha (atacante, Barcelona/ESP)

Além destes, outros nomes que agradam Carlo Ancelotti também devem estar na pré-lista e, consequentemente, no rol final dos convocados:

Endrick (atacante, Lyon/FRA)

Igor Thiago (atacante, Brentford/ING)

Lucas Paquetá (meio-campo, Flamengo)

Zebras?

A pré-lista conta com alguns nomes apontados como surpresas, a exemplo do goleiro Carlos Miguel (Palmeiras). Além dele, outros jogadores que atuam no futebol brasileiro estão sob observação, incluindo o lateral-esquerdo do Bahia, Luciano Juba:

Kaiki (lateral-esquerdo, Cruzeiro)

Vitinho (lateral-direito, Botafogo)

Fabrício Bruno (zagueiro, Cruzeiro)

Luciano Juba pode ser uma das "zebras" da pré-lista para a Copa do Mundo | Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

O que vem depois?

Após a divulgação da lista final com os 26 nomes, o rol de convocados só poderá ser alterado até 24 horas antes do primeiro jogo do Brasil no Mundial — a equipe entra em campo contra o Marrocos no dia 13 de junho.



No entanto, isso vai ocorrer "em caso de lesão grave ou doença", desde que amparada por laudos médicos, inclusive da Fifa. No caso de goleiros, a mudança por motivo de lesão poderá ser feita a qualquer momento da Copa.

Antes do duelo contra os africanos, a Seleção Brasileira ainda fará mais duas partidas: