CBF revela prazo para renovação de Ancelotti com a Seleção; saiba

Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), afirmou que a expectativa da entidade é que o técnico Carlo Ancelotti já tenha seu contrato renovado até o dia 18 de maio, data da convocação do Brasil para a Copa do Mundo de 2026.

O dirigente concedeu entrevista durante o Congresso da Fifa realizado no Canadá, na última quinta-feira, 30. “A ideia é que, na última convocação, ele já esteja com o contrato assinado", declarou Samir ao ge.

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"Faltam apenas alguns ajustes jurídicos e detalhes básicos. Tanto o desejo dele quanto o da CBF é pela renovação, e confiamos no trabalho dele”, garantiu o presidente da CBF

Segundo o dirigente, o processo está bastante avançado. “Confiamos muito nele. Não é à toa que estamos próximos de uma assinatura até 2030. Estamos bem representados e bem servidos com o treinador”, completou.

A entidade aguarda a assinatura do técnico para oficializar a extensão. Segundo a ESPN, o novo acordo será estruturado em duas etapas: um contrato inicial de dois anos, seguido de uma renovação automática já prevista por mais 24 meses, totalizando os 48 meses até a Copa do Mundo de 2030.

Ancelotti manterá as mesmas condições salariais definidas em maio de 2025, com vencimentos de 10 milhões de euros por ano (cerca de R$ 59,3 milhões). O valor mensal, próximo de R$ 5 milhões, é o mais alto já pago a um treinador da Seleção Brasileira.

Renovação agrada Ancelotti

A renovação é vista com bons olhos pelo técnico. As conversas entre CBF e Ancelotti se intensificaram desde janeiro, e o treinador já demonstrou publicamente o interesse em seguir no comando da Seleção.

“Creio que vou renovar com o Brasil por quatro anos. Estou em um trabalho novo e gosto muito dele”, afirmou Ancelotti em fevereiro.