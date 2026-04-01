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CONVOCAÇÃO

Neymar briga por duas últimas vagas na lista de Ancelotti para Copa

Com 24 nomes praticamente definidos, técnico ainda avalia composição final do ataque e do meio-campo

Marina Branco

Por Marina Branco

01/04/2026 - 12:38 h

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Neymar pela Seleção Brasileira
Neymar pela Seleção Brasileira -

A convocação da Seleção Brasileira de Ancelotti para a Copa do Mundo carrega uma das maiores incógnitas dos últimos tempos no futebol - Neymar vai ou não ser convocado? Até aqui, o atacante ainda não tem presença garantida, tendo ficado de fora dos amistosos, e disputa uma das únicas duas vagas restantes no grupo que irá ao Mundial.

O treinador já trabalha com 24 nomes considerados definidos, que só deixariam a convocação em caso de lesão, e agora avalia os últimos ajustes na composição do elenco.

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Base praticamente fechada

Entre os goleiros, estão praticamente confirmados Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Bento (Al Nassr).

Na defesa, a lista inclui Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Militão (Real Madrid), Bremer (Juventus) e Léo Pereira (Flamengo).

O meio-campo já tem Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al Ittihad), Andrey Santos (Chelsea) e Danilo Santos (Botafogo).

Já no ataque, aparecem Estêvão (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Vinícius Júnior (Real Madrid), Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Manchester United), João Pedro (Chelsea) e Raphinha (Barcelona).

Duas vagas em aberto

Com apenas dois espaços restantes, a decisão passa diretamente pela estratégia de Ancelotti - levar um meia e um atacante ou fechar a lista com dois homens de frente.

Se a escolha for por dois atacantes, Endrick e Igor Thiago aparecem como favoritos. Caso opte por apenas um nome para o setor ofensivo, a disputa fica direta entre os dois.

Endrick e Igor Thiago pela Seleção Brasileira
Endrick e Igor Thiago pela Seleção Brasileira | Foto: CBF

Lucas Paquetá surge como alternativa caso a comissão técnica decida reforçar o meio-campo. Vale ressaltar que, em apenas quinze minutos em campo contra a Croácia, Endrick sofreu um pênalti e deu uma assistência, mudando completamente o jogo e levantando uma movimentação enorme de pedidos da torcida pela convocação do atacante.

Igor Thiago, por sua vez, bateu e marcou o pênalti sofrido por Endrick a pedido do próprio Ancelotti, saindo da partida também como protagonista.

E Neymar?

Nesse cenário, Neymar aparece como a principal incógnita. Internamente, a avaliação ainda está em aberto, e a presença do atacante na Copa não é tratada como garantida.

A possibilidade de Neymar ficar fora do Mundial, inclusive, já é considerada real dentro da comissão técnica, o que representaria uma das decisões mais impactantes da lista final que não vem considerando a presença dele nas partidas pré-Copa do Mundo.

Com a base consolidada, a decisão final de Ancelotti deve refletir não apenas o desempenho individual dos candidatos, mas também o encaixe tático da equipe para o Mundial, que até então, não parece dar espaço para Neymar.

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