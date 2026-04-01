Atacante da Seleção marcou gol contra em Vitória x Cruzeiro; relembre

Igor Thiago pela Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

Autor do segundo gol da Seleção Brasileira na vitória por 3 a 1 no amistoso contra a Croácia, nesta terça-feira, 31, Igor Thiago já era conhecido pela torcida do Vitória por ter marcado um gol contra no Barradão. Na ocasião, o jogador hoje no Brentford-ING vestia as cores do Cruzeiro.

As equipes se enfrentavam pela 36ª rodada da Série B de 2021. O atacante, à época conhecido apenas como Thiago, estava na área cruzeirense para ajudar na bola parada defensiva, mas acabou desviando a bola para a própria meta ao tentar cortar cruzamento do meia Marcinho. Assista abaixo:

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O gol saiu logo aos 4 minutos do primeiro tempo, o que custou caro para o Cruzeiro. O Vitória ainda marcou mais duas vezes e venceu a partida por 3 a 0, saindo da zona de rebaixamento naquele momento. O Leão da Barra acabaria aquela edição da Segundona rebaixado, enquanto a Raposa ficou na 14ª colocação.

Igor Thiago atualmente

Atualmente, Igor Thiago é o vice-artilheiro do Campeonato Inglês pelo Brentford, com 19 gols, sendo destaque da equipe londrina e convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para compromissos da Seleção na Data Fifa que acaba de ser finalizada.

Além disso, o centroavante se tornou o brasileiro com mais gols marcados em uma única edição da Premier League, superando a marca anterior de 15 tentos compartilhada por Roberto Firmino, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha.

Igor Thiago é destaque do Brentford | Foto: GLYN KIRK | AFP

Cruzeiro vs Vitória

Curiosamente, Igor Thiago marcou pela primeira vez com a camisa do Brasil apenas um dia antes de um novo duelo entre Cruzeiro e Vitória, dessa vez com mando dos mineiros no Mineirão.

A Raposa e o Leão se enfrentam às 20h desta quarta-feira, 1º, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.