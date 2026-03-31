Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Nos EUA, Brasil vence Croácia com brilhos de Endrick e Vini Jr

Seleção supera a Croácia e encerra ciclo de testes antes da lista final para a Copa do Mundo

Por Lucas Vilas Boas

31/03/2026 - 23:01 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Nos EUA, Brasil vence Croácia com brilhos de Endrick e Vini Jr
-

A Seleção Brasileira voltou a vencer sob o comando de Carlo Ancelotti. Na noite desta terça-feira, 31, o Brasil venceu a Croácia por 3 a 1, com gols de Danilo, Igor Thiago e Gabriel Martinelli, em seu último jogo antes da convocação oficial para a Copa do Mundo 2026.

Na sua estreia com o uniforme amarelo, a Canarinha começou criando boas oportunidades, que, a principio, pararam nas boas defesas do goleiro Livakovic — algoz da eliminação no último mundial.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A grande chance saiu após ótimo lançamento de Matheus Cunha para Vini Jr, que ganhou na velocidade da marcação, entrou na área e deixou três marcadores para trás com um corte de letra e apenas rolou para Danilo chegar chapando de primeira. O gol foi o primeiro do ex-meio-campista na Seleção.

O Brasil entrou em campo com Bento; Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro, Danilo e Matheus Cunha; Vini Jr, Luiz Henrique e João Pedro.

Final de jogo eletrizante

Os nervos se acalmaram na segunda etapa, que foi quando o jogo ficou menos movimentado. Aos 39 minutos, já no final da partida, a Croácia chegou ao gol de empate com o Lovro Majer.

A alegria croata durou pouco e, quatro minutos depois, Endrick sofreu uma falta dentro da área e Igor Thiago converteu a cobrança de pênalti, colocando o Brasil na frente novamente.

Já nos acréscimos Gabriel Martinelli apareceu na cara do gol após passe de Endrick e, em mais um contra-ataque, deslocou o goleiro para marcar o terceiro tento brasileiro.

Copa do Mundo

A Seleção Brasileira volta a campo somente no dia 6 de junho, às 19h, em Cleveland, nos Estados Unidos — depois da convocação oficial para a Copa do Mundo ser divulgada. O amistoso contra o Egito é o último antes da estreia no Mundial, contra o Marrocos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

