FAMÍLIA TRICOLOR
Léo Vieira é apresentado no Bahia: "Herança de família"
O novo goleiro do Esquadrão nasceu no interior do estado e é filho de um torcedor do Bahia
Por Téo Mazzoni
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Léo Vieira foi oficialmente apresentado como novo jogador do Esporte Clube Bahia nesta quarta-feira, 1. Durante a coletiva de apresentação, realizada na Arena Fonte Nova, o goleiro do Esquadrão revelou seus objetivos com a camisa tricolor, explicou o que motivou sua vinda ao clube e afirmou que está pronto para estrear, caso seja acionado.
Segundo o arqueiro de 35 anos, o “projeto do Bahia é difícil para qualquer atleta recusar ou sequer pensar em não vir”.
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O goleiro, que chega ao Tricolor de Aço com contrato válido até o final da atual temporada, afirmou que encara a transferência como uma grande oportunidade na carreira e destacou o desejo de disputar títulos. Para ele, “é impossível não pensar no Bahia brigando por conquistas”.
“Acredito que todo atleta quer isso, almeja isso: brigar por títulos. Por mais que o contrato possa ser relativamente curto, precisamos pensar no dia a dia. Não penso no próximo ano ou daqui a dois anos, mas sim na oportunidade que estou tendo agora de ajudar a equipe. Se eu for merecedor de uma possível renovação, isso só o tempo vai dizer, mas farei o possível para que isso aconteça”, garantiu o goleiro.
“Sempre tive isso como missão na minha carreira: brigar por conquistas, porque passar por um clube e deixar esse legado é o mais importante”, completou.
Durante a coletiva, Léo Vieira também destacou sua ligação afetiva com o clube. Filho de um torcedor do Bahia, nascido no interior do estado, o goleiro revelou que o contato com o Tricolor vem desde a infância: “É uma camisa que já estava presente dentro da minha casa, então é uma felicidade imensa.”
Torcer pelo Bahia é uma herança que realmente faz parte da nossa família.
“Mesmo quando eu já atuava por outras equipes, meu pai continuava usando a camisa do Bahia no dia a dia. Era algo sempre presente na nossa família”, afirmou o atleta.
Léo Vieira já é opção do técnico Rogério Ceni para o confronto desta quarta-feira, diante do Athletico Paranaense, na Arena Fonte Nova, às 20h, válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro teve o nome publicado no BID e vem treinando normalmente com o restante do elenco desde sua chegada.
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