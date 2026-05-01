ESPORTES
Raphinha, da Seleção, se recupera de lesão e deve jogar neste sábado
Atacante viajou com o elenco do Barcelona
O atacante Raphinha, da Seleção Brasileira, está próximo de retornar aos gramados pelo Barcelona. Recuperando-se de uma lesão na coxa direita, o jogador viajou com o elenco e deve ser relacionado normalmente para a partida deste sábado, 2, contra o Osasuna, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol.
A possibilidade de retorno foi confirmada pelo técnico Hansi Flick, que destacou a postura do brasileiro ao longo da temporada. Segundo o alemão, Raphinha viajará com o elenco, mas ainda não há confirmação se começará jogando.
"Daqueles jogadores que sempre dá 100%. Sua mentalidade e atitude são sempre as mesmas; ele sempre se entrega por completo. Nesta temporada, ele teve dificuldades. Mas para nós, é importante que ele esteja de volta. Ele viajará conosco e veremos o que acontece amanhã. Mas para nós, é fantástico que ele esteja de volta", comentou Flick.
Raphinha se machucou durante o amistoso entre Brasil e França, no dia 26 de março. Por causa da lesão, foi cortado e não participou do confronto seguinte contra a Seleção Croata. Ele é um dos principais nomes da Amarelinha e seu retorno traz boas perspectivas para a Copa do Mundo.
Desde então, o atleta desfalcou o Barcelona em seis partidas, incluindo o duelo contra o Atlético de Madrid pelas quartas de final da Liga dos Campeões, competição da qual o clube acabou eliminado após perder por 3 a 2 no agregado.
Leia Também:
Raphinha em 2025/26
Apesar das lesões ao longo da temporada 2025/26, o brasileiro manteve bons números: participou de 31 dos 52 jogos da equipe, com 19 gols marcados e sete assistências.
Enquanto aguarda o retorno do atacante, o Barcelona segue firme na liderança do campeonato espanhol, com 85 pontos, com 11 de vantagem sobre o Real Madrid.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes