Ancelotti fala sobre ex-Bahia na Seleção Brasileira: "Todos estamos contentes"

Danilo marcou um dos gols da vitória da Seleção Brasileira - Foto: Foto por RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Após a vitória por 3 a 1 no amistoso contra a Croácia, nesta terça-feira, 31, o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, rasgou elogios ao meia Danilo, que marcou um gols da partida. O italiano também falou sobre a vaga cativa de alguns atletas para a Copa do Mundo de 2026.

Novo garantido para a Copa?

Ao ser questionado sobre o positivo do meio campista Danilo, jogador formado na base do Bahia, e que hoje atua pela equipe do Botafogo, Ancelotti ressaltou o desempenho do jogador, e falou sobre a partida dos jogadores que chegaram recentemente na seleção.

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"Repito, o que estavam aqui, os novos, aproveitaram da oportunidade, significa que todo o mundo, toda a comissão está contente com o trabalho feito pelos novos jogadores, incluindo Endrick, incluído Danilo", afirmou.

Ancelotti em convocação | Foto: @rafaelribeirorio / CBF

Emocional para a disputa da Copa do Mundo.

Carlo Ancelotti também respondeu sobre a sua preparação mental para a disputa da Copa do Mundo e ressaltou a tranquilidade e confiança no elenco brasileiro.

“Eu estou ansioso? Não, não estou ansioso. Eu estou feliz, motivado, confiante e tranquilo, porque eu acho que temos uma boa estrutura da equipe. Temos um bom ambiente que está trabalhando muito bem. Agora estamos tranquilos", disse.

Nível de intensidade na partida

Ancelotti foi questionado e falou sobre o desempenho do Brasil com e sem a bola na vitória contra a Croácia, ressaltando fases do jogo em que o time propõe mais jogo, pressionando o adversário e cedendo espaço em momentos diferentes.

“Eu acho que a primeira hora tem sido uma hora com bom jogo, com bola, com trabalho coletivo sem bola, depois creio que a equipe baixou um pouco o ritmo e a Croácia sabe jogar futebol muito bem com bola e tivemos mais problema no final do jogo. Porém eu acho que em geral o partido tem sido um bom jogo", analisou o treindor.