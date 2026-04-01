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COPA DO MUNDO

Ancelotti fala sobre ex-Bahia na Seleção Brasileira: "Todos estamos contentes"

Após brilho em amistoso, técnico da Seleção destaca desempenho dos novatos na seleção

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

01/04/2026 - 10:20 h

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Danilo marcou um dos gols da vitória da Seleção Brasileira
Danilo marcou um dos gols da vitória da Seleção Brasileira -

Após a vitória por 3 a 1 no amistoso contra a Croácia, nesta terça-feira, 31, o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, rasgou elogios ao meia Danilo, que marcou um gols da partida. O italiano também falou sobre a vaga cativa de alguns atletas para a Copa do Mundo de 2026.

Novo garantido para a Copa?

Ao ser questionado sobre o positivo do meio campista Danilo, jogador formado na base do Bahia, e que hoje atua pela equipe do Botafogo, Ancelotti ressaltou o desempenho do jogador, e falou sobre a partida dos jogadores que chegaram recentemente na seleção.

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"Repito, o que estavam aqui, os novos, aproveitaram da oportunidade, significa que todo o mundo, toda a comissão está contente com o trabalho feito pelos novos jogadores, incluindo Endrick, incluído Danilo", afirmou.

Ancelotti em convocação
Ancelotti em convocação | Foto: @rafaelribeirorio / CBF

Emocional para a disputa da Copa do Mundo.

Carlo Ancelotti também respondeu sobre a sua preparação mental para a disputa da Copa do Mundo e ressaltou a tranquilidade e confiança no elenco brasileiro.

“Eu estou ansioso? Não, não estou ansioso. Eu estou feliz, motivado, confiante e tranquilo, porque eu acho que temos uma boa estrutura da equipe. Temos um bom ambiente que está trabalhando muito bem. Agora estamos tranquilos", disse.

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Nível de intensidade na partida

Ancelotti foi questionado e falou sobre o desempenho do Brasil com e sem a bola na vitória contra a Croácia, ressaltando fases do jogo em que o time propõe mais jogo, pressionando o adversário e cedendo espaço em momentos diferentes.

“Eu acho que a primeira hora tem sido uma hora com bom jogo, com bola, com trabalho coletivo sem bola, depois creio que a equipe baixou um pouco o ritmo e a Croácia sabe jogar futebol muito bem com bola e tivemos mais problema no final do jogo. Porém eu acho que em geral o partido tem sido um bom jogo", analisou o treindor.

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Ancelotti copa do mundo seleção brasileira

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